Dos pintaos pa la mesa cuatro

Ernesto Endara Conozco el Café Coca Cola desde tiempos galanos conservados al margen de la historia. Era un Café de puertas abiertas, masculina clientela de Murray & Lanman, reloj con cadena y piropos certeros. En la primaria de mi vida no me interesaba el sabor del café, por eso, cuando deambulaba por esos lares, me lo pasaba en fly. Mi ruta habitual era cruzar desde El Dorado, ganar el farol de su esquina traficante, costanear el cafetín y penetrar en la sala de las verdes mesas del billar ‘La Aurora’, que era mi querencia. Pero nadie podía aspirar a conocer esta ciudad de adjetivos, silbidos y boleros, sin haber conversado un pintao en una mesa de este cafetín. Sito al principio en una manzana con apariencia de pie de limón, el Coca Cola parte en dos la Avenida Central, su punta es el requiebro de dos calles por donde alguna vez circularon tranvías pizpiretos. En su luminoso salón, las mesas eran trampolines donde las ideas daban volteretas por los aires y terminaban hundiéndose en la borra de una taza de café.

Si alguien era recibido como un príncipe en el Coca Cola era mi amigo don Horacio de los Ayala y Aguirre, cuyo lema: “Decimonono conde de Santa Ana y autor de Consentida”, colgaba del escudo en la alcoba de sus sueños. Con él fui a sentarme en ese cafetín de política y deporte, de chistes y poesías, ávido de conocer la esencia de sus personajes.

Nos detuvimos en el mostrador de la entrada para pedirle a Esperanza un paquete de Viceroy.

¿Quién es ese que dicta una cátedra con voz habanera? ­le pregunto a Lacho.

“Ya lo ves, ya lo oyes, nadie puede con él; excepto aquel hombrecito que se bambolea sobre el pie derecho. Ese viejo se le acercó una vez y le pidió candela llamándolo ‘Mi hermano’. El muy se volteó y le dijo con desdén: ‘Yo no puedo ser tu hermano, mi padre jamás estuvo en Panamá’. Y el hombrecito le susurró, de manera que todos pudieran oír: ‘Pero mi padre sí estuvo en Cuba’”.

¿Y quién es el hombrecito con ese otro que viene allá? ­y me señala a un señor ancho de pies, ancho de pecho y ancho de espaldas, rubicundo todo él, de pelo rojiblanco y ojos vivaces­. “Ese es el más poderoso de los cocacoleros “Superdiós” Rivas. Es capaz de conseguirte un préstamo con el mismísimo Dios, no importa la cantidad que necesites. Con él aprendí que hay números llamados quinquillones, que tienen 32 cifras”.

Y así, mi amigo, para mi placer y asombro, siguió degranando el Curriculum Vitae del Café y sus espectaculares concursantes: “En aquella mesa sólo se sientan los poetas. Ahora mismo está ocupada por un poeta viejo que es Demetrio Korsi, un poeta joven que es César Young y el otro, cabeza de mapamundi, es el ‘Coxo’ Núñez, periodista y poeta a ratos perdidos. Entre los tres escribieron un poema que se llama ‘Soneto para ganar la lotería un domingo azul’ o algo así. Dicen que en esa mesa el otro Demetrio, el Herrera Sevillano, terminó el poema ‘Tú siempre dices que sí’. Aquella otra mesa era la favorita de Belisario Porras y su hijo Demetrio. Ahora la ocupan Fito Tejada, Toñito Pinzón y el Lobo Reyes, tres hermanos míos que espero te acepten porque llegas conmigo”.

Y así fue como por fin me senté en el famoso Café y pedí un pintao ­que resultó mi perdición, porque desde entonces no he dejado el café­. Lacho señaló una mesa y dijo sin ningún tipo de reserva: “¿Ves aquellos dos individuos que hablan en voz baja a diferencia de todo el mundo? Pues son colombianos, y el pensamiento más noble que puedas sorber de esos cafés costaría 15 años en Coiba. Pues bien, ellos eran tres, pero uno decidió hacer un viaje a Barranquilla. Su nombre era Celestino, pero todo el mundo lo llamaba ‘El Caimán’ ¿Te imaginas? Este colombiano, al que apodan ‘El Caimán’ prepara un viaje a Barranquilla, se lo dice a sus amigos del Coca Cola, y se ofrece a traer lo que le encarguen. Allí, en esa misma mesa donde ves a esos dos, allí mismo se sentó, papel y lápiz en mano y fue anotando:

Dos pares de zapatos negros número ocho, para Fulano; una cartera de mujer, de cuero de lagarto, para la esposa de Zutano; un corte de vestido, para Merengano. Y así, uno por uno, fueron anotándose sus amigos del Coca Cola ¿Qué te parece? La gente más viva de Panamá, haciendo encargos en efectivo, a un ladino, parrampán y alegre tracalero a quien conocían como ‘El Caimán’”. ¿Y para cuándo esperan que regrese? ­pregunté con todo el candor que me fue posible. Yo no estuviera por estos lares hace dos años y medio.

