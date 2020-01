Los políticos siembran el temor: Cohen

Los políticos siembran el temor y pueden empeorar la situación, por lo que deben moderar sus expresiones y comenzar a aportar soluciones para salir de la crisis económica en que está el país, planteó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, Iván Cohen.

Ayer, entre tanto, la presidenta de la República, Mireya Moscoso, criticó que algunos legisladores del PRD hablen de reducir su periodo de mandato.

¿Quiénes son los que quieres adelantar las elecciones?, se preguntó la mandataria, entrevistada en La Villa de Los Santos.

Cohen se refirió a las expresiones del presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, quien indicó que “se corre el riesgo de poner fin a nuestra corta democracia”, mientras que el ex ministro Guillermo Chapman habló del peligro de la “argentinización” de nuestra economía por el alto servicio de la deuda.

Según el dirigente empresarial, no es un secreto que la economía tiene una desaceleración desde hace un año. Sin embargo, advirtió que ello no significa que no tenga solución y que haya un ambiente de tensión entre la clase política.

“Si afrontamos una crisis económica, tenemos que resolverla, pero antes debemos ponernos de acuerdo y moderar la forma como los políticos se están comunicando; creemos que [la forma actual] de ninguna manera puede ser productiva”, comentó.

Respecto a los temores de golpe de Estado, recordó que todos los panameños -no solo los políticos- lucharon para alcanzar la democracia “y es nuestra responsabilidad cuidarla”.

No puede haber, apuntó, una agenda política que anteponga sus intereses a la estabilidad del país.

También desechó el comentario de la “argentinización” y manifestó que ello contribuye a deteriorar el ánimo de los panameños.

A su vez, el alcalde del distrito capital, Juan Carlos Navarro, dijo estar muy preocupado por la situación actual, dado que el país afronta una crisis muy severa. Dijo que cada vez que camina las calles de la capital, lo que nota es una preocupación grave y una desesperación por los problemas económicos, pero principalmente por el desempleo.

