Al que pone la luz de la vida

A mi juicio, muy pocas profesiones ofrecen la oportunidad de influir de manera categórica en la vida de los seres humanos como el magisterio. Su influencia sobrepasa generaciones, límites geográficos y estratos sociales y políticos. Cuanto más eficaz el maestro, mayor su legado y más imperecedera su influencia. Mi vida ha sido moldeada primero por los dos maestros ejemplares que tuve como padres y luego por todos aquellos que desde mis primeros días escolares con abnegación y sentido de patria avivaron en mí la luz de la vida.

Muchos años han pasado desde mis días de infancia y algunos de mis maestros ya han pasado a mejor vida. No obstante, el legado que recibí de ellos no solo continúa alumbrando mis días, sino que se ha constituido en enseñanzas que comparto con mis hijos, con mis sobrinos, con mis compañeros de trabajo y con mis amigos. No cabe duda de que las universidades juegan un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, pero casi me atrevería a aseverar que todo lo que necesité saber para ser buen ciudadano lo aprendí de mis maestros.

Desde la cortesía y buenos modales hasta el respeto por la propiedad ajena. Tuve excelentes maestros que también me enseñaron a hacer de los libros mis amigos y a través de ellos la forma más auténtica de redención. Mis maestros contribuyeron a amoldar mi carácter y el de todos los muchachos que pasamos por sus habilidosas manos y quienes de una forma u otra fuimos irradiados por el torrente de luz que emanaba de sus enseñanzas. ¡Qué manera más noble y categórica de contribuir a hacer una mejor patria, que formando a los hombres y mujeres del mañana!

A ese noble apostolado que es el magisterio, ¡Salud! A todos los maestros panameños, a los que están y a los que ya se fueron, mis respetos y mi admiración sincera. Sé que las dificultades y sacrificios que encierra esa noble misión que abrazaron, han de ser profusamente compensados por la inmensa satisfacción que debe dar reconocerse como artífices de un Panamá mejor.

A mi padre, maestro de maestros, mi eterno homenaje por la herencia de bien; mi más profundo agradecimiento por el nombre limpio y las cosechas abundantes que produjiste en las personas de todos aquellos jóvenes para los cuales fuiste guía y mentor. Ellos honran tu memoria y la de todos sus buenos maestros a través de la ciudadanía responsable, y pasarán tu legado a sus hijos y nietos, no solo a través de la palabra, sino también con el ejemplo. A los maestros cuya sabiduría y heroísmo trasciende generaciones y fronteras, el homenaje de quien de ellos aprendió que honrar, honra.