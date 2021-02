¿Por qué tanta falta de columna vertebral?

Croan

Severino Mejía, hoy nuevamente en Palacio, fue quien durante el gobierno PRD de Martín Torrijos nos inventó el Senafront y el Senan, dos instituciones militares totalmente violatorias de nuestra Constitución, la cual establece claramente que somos país desmilitarizado y neutral. ¿Cuál de esas dos clarísimas palabras (desmilitarizado y neutral) no entienden?

Lo he escrito muchas veces y lo vuelvo a repetir: somos un país aliado de Estados Unidos y así debe ser. Pero nos respetarán mucho más si con firmeza les decimos ¡no! cuando sugieren, como país que se gobierna “by the rule of law”, cosas que violan la mayor de nuestras leyes: la Constitución. Lo que no se puede hacer en nuestra relación con ellos es mentirles o tratar de engañarlos.

Ser racionales y firmes respecto a nuestra Constitución puede que les moleste inicialmente, incluso pueden intentar un rofeo, pero si somos firmes, nos respetarán.

Durante mi corto lapso como asesor presidencial durante el gobierno de Mireya Moscoso, ella me pidió que atendiera a una delegación de funcionarios. Allí me presentaron una propuesta inconstitucional y les respondí tajantemente ¡no!, con explicación racional. ¡Y no pasó nada!

¿Será que toda la lucha generacional que hicimos para lograr ser nación independente y soberana la vamos a dañar porque hay funcionarios temerosos, preocupados únicamente “porque los gringos le pondrán el ojo”? No, ¡mil veces no!

Ahora nos salen con otras dos novedades militaristas violatorias de nuestra Constitución. Una propone unificar todos los componentes de las fuerzas de seguridad bajo un solo mando, pisoteando nuevamente la Constitución en su artículo 310, párrafo 2.

Pero allí no termina la cosa, pues además crean un ente organizado y con operaciones conjuntas. O sea, un nuevo CMA que, aunque con distinto cosmético, ya la población panameña rechazó durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Ahora, el neo-CMA se llamará Croan, con la participación de los fulos para tareas, cuentos como “asistencia humanitaria”, “operaciones de rescate”, “protección de nuestro mar territorial”, “evitar drogas” y una larga serie de funciones perfectamente atendibles por todas las instituciones actuales.

El objetivo es claro: volver a militarizar a un país desmilitarizado y neutral por mandato de la Constitución, aprobada por todos los sectores políticos posterior a la horrible invasión producida por nuestros gorilas corruptos de la época, que cuando sonó el primer tiro salieron huyendo. Sabían pelear contra su propio pueblo indefenso, pero frente a un enemigo armado, sólo supieron huir.

Y ahora nos proponen volver a la época de esa terrible historia sufrida por todos, que dio lugar a la Constitución que hoy quieren pisotear.

Presidente Cortizo: no se deje, porque nosotros, los ciudadanos panameños de todos los sectores, ¡no nos vamos a dejar!

El autor es presidente fundador del diario La Prensa