Los problemas de la Caja de Seguro Social

En ese sentido, no es justo escatimarle méritos al profesor Jované por el legado que nos dejó como resultado de su gestión al frente de la CSS. Nunca antes en su historia se había logrado colocar a la institución como centro de la atención nacional. Desde su nombramiento todos los panameños y panameñas se sintieron más vinculados a su futuro y expresaron con mayor claridad, de una u otra forma, su preocupación por el destino de los programas que ofrecen apoyo cuando por salud o por vejez dejamos de formar parte de la fuerza productiva del país.

Hoy, gracias a su liderazgo, varios principios relacionados con los problemas que enfrenta la Caja y la forma de resolverlos han pasado a formar parte de la conciencia nacional como valores y creencias que condicionan el actuar social en este campo. La honestidad, la fuerza y la persistencia de su discurso han puesto a pensar a muchos sobre las oportunidades y las amenazas de las diferentes opciones de solución evaluadas para conseguir la estabilidad de sus programas.

Al final de esta jornada, se puede asegurar que existe una gran mayoría de panameños y panameñas que descarta la privatización como una alternativa oportuna para resolver los problemas de la institución, y que respalda la necesidad de mantener su carácter solidario con las clases más necesitadas. Esto en gran parte se lo debemos a la tozudez y la fidelidad de Jované hacia los principios de una Caja pública y solidaria, que mantuvo desde su nombramiento hasta el momento de la destitución.

Su tarea, sin embargo, no fue completa. En este discurso matizado principalmente por la reacción en contra de la privatización, no fue capaz de lograr el apoyo de todos los grupos sociales que esperaban además que esta declaración de principios fuera acompañada de una respuesta viable a los problemas de la Caja. Lamentablemente su mensaje fue tan intenso y sectario, que polarizó opiniones que buscaban una respuesta por mayoría donde se requería una repuesta por consenso, un acuerdo entre todos más que una imposición sectorial. Ese camino no lo pudo o no lo dejaron recorrer.

Nos corresponde ahora sumar actores que sigan adelante en la búsqueda de coincidencias sobre las opciones de solución; que tengan fe en el futuro de la institución y en la capacidad de los panameños y panameñas para encontrar respuesta a sus problemas; que sean fieles a sus principios, pero leales con la humanidad; dispuestos al diálogo productivo respetando las opiniones de los otros; y que conviertan el fanatismo sectario en un compromiso nacional para salvar la institución y sus programas.