De problemas mentales y terroristas

TORPEZA, IRRESPONSABILIDAD Y OBSTINACIÓN.

APEC es un imprescindible e importante foro del comercio mundial. Este organismo de cooperación económica lo componen los países de Asia o con costas aledañas en el Pacífico. Pujantes y poderosas economías como China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia, Chile, pertenecen a este foro que maneja el 60% del comercio mundial, es decir, APEC es archiconocido.

Todos quieren hacer negocios en Asia, inclusive compañías estadounidenses insignia como Walmart y McDonald’s están situándose cómodamente en China y otros países del sudeste asiático. Todo el mundo también conoce que la OPEP es la organización de los países exportadores de petróleo. ¿Como pudo confundir George APEC con OPEP? ¿Conoce el presidente sobre asuntos económicos o solo sabe sobre terroristas, bombas y guerras? ¿No se fijó Bush que en ese auditorio no había muchas cabezas con barbas y turbantes tipo Bin Laden?

Me dice un amigo terapeuta que problemas mentales seria el término para referirse al presidente de la ahora nación más poderosa del mundo. Como no quiero aburrirlos con indescifrables términos clínicos, lo importante son sus efectos: es como el borracho del cuento que confundió la boda con el funeral, dices impertinencias, pero sin el aliento alcohólico y aparentas estar bien. Las consecuencias en George fueron públicas y notorias para vergüenza de su equipo de trabajo y los 21 países representados en el foro. El suceso de APEC fue transmitido por CNN mundialmente y repetidos por otros noticieros en vivo, para colmo, aturdido, George equivocó también la salida.

Con una condición así en cualquier empresa, eso te impediría ocupar un cargo directivo o gerencial, mucho menos serías candidato en una pequeña nación. En Latinoamérica, nunca nos permitiríamos un presidente con ciertas deficiencias mentales. Al presidente de Ecuador y nuestro respetable huésped Abdalá Bucaram, lo destituyeron alegando que era por "incapacidad manifiesta", mal llamándole "el loco". En su momento algunos políticos guayaquileños, acusaron a los gringos de propiciar ese golpe de Estado, irónicamente, a los estadounidenses no parece afectarles en lo absoluto tener su propio "loco". Si bien a cualquiera se le muere un tío, a George ya no le queda parentela, existen documentadas una treintena de lagunas mentales como la de APEC.

Sin ser admirador de Michael Moore, debo reconocer que nosotros tenemos nuestros propios políticos con problemas mentales, más bien por su torpeza, irresponsabilidad y obstinación. No obstante, ninguno de ellos "trata de conquistar al mundo" como Pinky y Cerebro, ninguno con acceso a toda esa ponchera tecnológica y marrumancias de control mundial. Eso es lo que nos preocupa de George. Él sí tiene acceso a esas demencias. Que tal si uno de esos días de luna, se le revuelve el cerebro, enredándosele todo el "8 track" y en pleno centro de mando, en vez de activar el botón rojo, aprieta el botón azul diciendo -Saddam, I see you in hell- sin alcanzar a oír a su consejero de seguridad nacional decir -don’t touch Mr. President, Hussein is dead long time ago. It is the country of Pedro Miguel, no iraqi peopleeee!- y ¡booooom! …desde el Sixaola hasta cabo Tiburón, amplía el Canal de un solo cascarazo… nos borró a todos de la faz de la tierra.