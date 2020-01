A propósito de la condena internacional contra Panamá

14 DE SEPTIEMBRE. Con curiosidad leí la noticia que publicó La Prensa el domingo, en donde se anunció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Panamá por la muerte, en 1970, de Heliodoro Portugal. Me vinieron a la memoria los rumores sobre las personas desaparecidas –que se propagaban de teléfono a teléfono–, también sobre las personas que eran expulsadas del país, y los comentarios que advertían lo peligroso que era hablar o comentar cualquier cosa en contra del gobierno. No era secreto el comportamiento brutal de la tiranía gobernante y todos sabíamos de las desapariciones y los asesinatos que el dictador Torrijos auspiciaba. Nos enterábamos de lo que sucedía, a pesar de carecer de libertades y garantía a los derechos humanos, bajo el riesgo de que nos desaparecieran o, si teníamos suerte, nos enviaran al exilio. Hoy sale a relucir, después de 38 años, la culpabilidad de los gobernantes de la época por el asesinato de Heliodoro Portugal. Los que cometieron el crimen han muerto o andan por ahí, libres e impunes, sin que nadie se atreva a exigirles que paguen por sus actos. No existe un sistema judicial honesto en Panamá, pues se archivó el caso sin procurar justicia. Esta es una muestra del destino que el sistema judicial le ha dado a los delitos de la dictadura. Se le ordenó al Gobierno panameño que pague una suma ridícula, de 190 mil balboas, a la familia de Portugal, como si la vida de un ser querido tuviera precio, como si eso justificara las decenas de años que llevan exigiendo justicia. Le exigen al Gobierno que pague la pena con el dinero del Estado, pero no le exigen que encarcele a los culpables; es una multa que pagará el Gobierno con el dinero de todos los panameños. Las cuentas que estamos pagando por los desmanes de la dictadura no son suficiente carga para el sufrido pueblo, ahora tiene que cargar, también, con esta responsabilidad. Hoy vemos cómo los líderes que dicen ser del proceso Torrijista, se olvidan de que ese proceso era una dictadura sin escrúpulos, que asesinó, desapareció y violó los derechos más preciados de los ciudadanos, que vivíamos atemorizados en los terribles tiempos en que los gorilas hacían y disponían de la vida y los bienes de los panameños.

Elías Zafrani S.