Pues aquí encerrados I…

Especie humana

Llevamos tres semanas encerrados (algunos un poco más), y muchas cosas han cambiado. Una de las más interesantes, es la cantidad de tiempo que nos queda para pensar un poco en todo lo que esto ha significado, no solo para cada uno de nosotros, sino para nuestra forma de vida como la hemos entendido por toda nuestra existencia. Esta pandemia, si no nos cambia como sociedad, es que somos más brutos de lo que muchos pensábamos. Hay tantas cosas, que he ido haciendo un cuaderno de ideas sueltas que he decidido compartir. La idea es que, entre todos, busquemos cómo hacer las cosas de aquí en adelante para ser mejores; como personas, como sociedad y como especie:

I. Qué frágil es nuestra especie… Nos hemos creído los dueños del mundo porque somos “seres racionales”. Y eso nos basta para sentirnos “una especie superior”. Hemos destruido la naturaleza, exterminado especies y desarrollado un mundo de oropel, dependiente de posesiones materiales.

Resulta que nuestra especie, la de los grandes avances tecnológicos, las comunicaciones instantáneas, la inteligencia artificial y los viajes supersónicos, ha sido detenida por un virus. Una estructura subcelular elemental, sin capacidad de “sobrevivir” si no es dentro de otra célula.

Ese virus, en tan solo dos meses, detuvo la economía, la aviación, la industria, el comercio y la circulación de los seres humanos. Y tiene en jaque nuestra forma de vida como la entendemos desde hace más de un siglo. Qué frágil es nuestra especie…

II. El ser humano vuelve a lo básico. En medio de esta pandemia, y de toda la incertidumbre que genera, no he oído a nadie quejarse de que no estén abiertas las tiendas de ropa, las joyerías o las tiendas de electrónicos. Hoy, pensamos en cómo no desabastecernos de comida, de medicinas y de insumos básicos. Nadie presume de la marca de su carro, la marca de su reloj o lo exclusivo de su ropa. Todo el mundo, blancos, negros, amarillos, ricos, pobres, hombres, mujeres, homosexuales y heterosexuales, piensan en las cosas verdaderamente básicas. Que al final son las que más importan.

III. Se hace evidente lo invertidos que están los valores y prioridades de nuestra vida. Deportistas, cantantes, actores y actrices, ganan millones y millones de dólares. Se les pagan enormidades de dinero por utilizar una u otra marca de ropa. Se idolatran, y se usan como modelos de esta sociedad de cartón. Curiosamente, en este momento nadie los mira a ellos para tratar de resolver la crisis. Ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, ni Lewis Hamilton, ni Lebron James, ni Adele, ni Bad Bunny, ni Daddy Yankee tienen ninguna culpa de esto. Ellos simplemente son las torres, los alfiles y los caballos de este juego de ajedrez de nuestra civilización. La culpa la tenemos todos los peones, que hemos dado prioridad a la civilización del espectáculo, y no a las cosas verdaderamente relevantes.

Seguramente no hay en el mundo ningún científico o investigador que gane ni la décima parte de lo que ganan los deportistas, cantantes o actores. Para ser considerado exitoso, un científico tiene que convertirse en “entrepreneur” y montar un negocio sobre lo que ha desarrollado con su trabajo. Allí, deja de ser visto como un científico y pasa a ser otro “billonario”. Pero, en estos momentos de crisis, son esos científicos a quienes todos voltean a mirar como los que tendrán la tarea de salvarnos. ¿No será que nos hemos equivocado?

IV. Delfines, cisnes y peces en los canales de Venecia, pavos reales en Madrid, jabalíes en Roma, patos en la fontana de Trevi, venados en Tokyo… La naturaleza solo necesita un instante para retomar su espacio. Han bastado unas semanas sin la actividad humana, y ya la naturaleza da las gracias. Ha disminuido la temperatura de la tierra y han cambiado drásticamente los mapas satelitales que indican la contaminación atmosférica. Es un hecho que los humanos tenemos que ver con todo esto. Si esto no sirve como un llamado de atención de que estamos abusando de nuestro entorno, simplemente nada nos hará recapacitar.

V. Solidaridad. Una palabra que parecía olvidada. A la hora de la verdad, parece que mucha gente se ha dado cuenta que no pueden seguir mirándose el ombligo para siempre. Hay que mirar a nuestro alrededor. Esta pandemia no entiende de clases sociales, apellidos o cuentas bancarias. Es tremendamente democrática. Comienzan a verse destellos de lo que pudiera ser un futuro mucho más solidario y responsable para con los demás. Ojalá estemos aprendiendo. El tiempo dirá…

El autor es cardiólogo