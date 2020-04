Pues aqui encerrados II…

Reflexiones

Dos semanas más, y aquí seguimos. El Covid-19 no parece estar dispuesto a dejarnos volver a nuestra acostumbrada normalidad. En cuatro meses, ha enfermado a más de dos millones y medio de personas y matado casi a doscientas mil. Desde hace un siglo, no había una enfermedad infecciosa que cobrara tantas vidas en tan poco tiempo. Sin duda, será uno de esos hechos de la historia que dividirán períodos en antes y después. Así como se habla “antes de la guerra” o “antes de las Torres Gemelas”, estamos presenciando lo que será un parteaguas en la historia. No tengamos la menor duda que muchos hechos relacionados con quienes hemos vivido esta época, se definirán como “antes del Covid” y “después del Covid”. Pero sigamos con las ideas sueltas, ahora relacionadas con el trabajo del equipo que está enfrentando esto cara a cara. Ideas que surgen de una que otra lectura o de simples conversaciones en estos días de ocio…

VI. Hoy, todo el mundo reconoce la importancia del trabajo de los científicos, investigadores y médicos. Pero si comparamos el presupuesto anual de salud, ciencia e innovación, con lo que reciben los diputados y los partidos políticos para dilapidarlo y muchas veces robárselo de la manera más descarada, es vergonzoso. A ver si entienden que los países no avanzan sin la ciencia y la innovación. ¡Ah!, pero cuando llegan los problemas como el Covid-19, casi que les ruegan apurarse para encontrar soluciones. ¿Y que tal si les dieran recursos?

VII. Viendo las imágenes del personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, terapistas y técnicos, luchando contra esta pandemia por tratar de salvar la vida de sus pacientes, es imposible no traer a la memoria esas frases como “olvidaron su juramento”, que “solo piensan en el dinero” o “se ha perdido la humanidad”… Si solo se pensara en el dinero, pueden estar seguros que no se estarían exponiendo ellos, y de paso exponiendo indirectamente a sus familiares al llegar a casa. Sus salarios seguramente no lo justifican. Eso lo hacen por vocación y porque aprendieron que es su responsabilidad. Es parte del manual de instrucciones del equipo de salud. La próxima vez que vaya a quejarse porque “no me contestó la llamada” o “no me recetó nada”, piense en los varios cientos de médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares “sin humanidad” que murieron por atender a sus pacientes solo en esta pandemia… De repente se ahorra la queja…

VIII. Los medios están alarmados ante la disyuntiva ética que se produce por la necesidad de tener que tomar decisiones como a quién poner el único ventilador, cuando hay cinco pacientes que lo necesitan. Eso pudiera permitir que uno se salve, pero condena a los otros cuatro a morir. La decisión puede ser sencillamente utilitaria, basado exclusivamente en quien tiene una expectativa de vida más larga, o mucho más pragmática, dependiendo de quién tenga algo más importante o útil que ofrecer (lo que dependerá siempre de subjetividad). No cabe duda que, sin importar qué se decida, la decisión no será fácil. En Europa y en Estados Unidos, han formado equipos de especialistas en bioética y humanidades para quitar el peso a los médicos de la toma de estas decisiones. ¿Será esa la solución?

IX. El personal sanitario está constantemente tomando decisiones que pueden significar la vida o la muerte de personas. Cosas que parecen tan rutinarias como decidir qué medicamento dar o qué estudio solicitar. Obviamente, esto ya está integrado en la forma de pensar de estas profesiones, y mucha veces no se le dedica tanto tiempo a decidirlo, y caen simplemente en la rutina profesional. Son decisiones que se toman basadas en información, evidencia y experiencias previas. Lo que vale la pena meditar es cómo estas decisiones, la inmensa mayoría de las veces, tendrán que ser tomadas en la íntima soledad de la conciencia de cada quien. Y a veces no es nada fácil…

X. Este virus no entiende de fronteras, idiomas, murallas, cuentas bancarias, color de piel u orientación sexual. Ha resultado ser muy democrático. Así que más vale que entendamos que, para resolver este enredo, tendremos todos que remar hacia el mismo lado. De nada servirá que Panamá haga las cosas bien, si Estados Unidos, México y Brasil lo hacen mal. Porque no tendremos manera de controlar que cualquier persona que haya estado en contacto con alguien que pasó por uno de esos tres países en la última semana, venga a Panamá a trabajar y nos traiga de nuevo el virus en su período asintomático. Por eso, es obvio que esto se arregla con acciones globales coordinadas. El malvado globalismo que tanto critican algunos, ahora resulta que es la única manera de enfrentar una enfermedad que tiene en jaque toda nuestra forma de vida. Quien diría que sería algo tan pequeño, lo que nos haría entender lo equivocado que estábamos… Ojalá entendamos…

El autor es cardiólogo