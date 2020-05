Pues aquí encerrados III…

Ciencia

Van casi dos meses, y aquí seguimos. El SARS-Cov-2 sigue en su plan de alterar todo. Seguimos sin aviones, sin escuelas, sin transporte público, sin cines, sin teatros, sin conciertos, sin deportes y sin “vida normal”, sea lo que sea que eso significará de aquí en adelante. Por más que nos desespere el encierro, hay que reconocer que epidemiológicamente, los números de Panamá son positivos. Tenemos una letalidad sobre 2.8%, mientras que en el mundo es 7%, Latinoamérica está alrededor de 5%, en Estados Unidos está en 6%, y en algunos países europeos supera el 10%. No se ha saturado la capacidad de los hospitales, las terapias intensivas y los ventiladores, y el número de pruebas positivas tiene tendencia a la baja. A pesar de que la pendiente de la curva mantiene una relación aritmética, en general nos ha ido bien. Sin embargo, hay muchas otras dudas que aparecen conforme pasa el tiempo y más y más personas se ven agobiadas por el frenazo de la economía. Así que, sigamos las ideas sueltas al respecto:

XI. ¿Será que la ciencia se equivocó? No, lo que pasa es que la ciencia se basa justamente en hipótesis, para entonces conseguir los datos necesarios para validar o descartar esas hipótesis. Por definición, la ciencia tiene que cambiar de opinión conforme se consiguen más datos. Así, se hacen más robustas las conclusiones. Lo maravilloso del método científico es justamente esa capacidad de autocorregirse. En la ciencia, nada es permanente. Todo cambia constantemente. Fuimos muchos los que pensamos que esto no sería tan grave, basado en las epidemias previas por coronavirus en este siglo, y que en su momento era solo un brote en una provincia de China. Pero, conforme el virus salió de China y llegó a lugares tremendamente poblados, se salió de control.

XII. Algunas de las sorpresas más desagradables que nos ha dado la Covid-19 es la forma como afecta muchos sistemas en el cuerpo. Los sistemas respiratorio, cardiovascular, renal, hepático, médula ósea, neurológico e inmunológico, todos se ven afectados de una u otra manera por la enfermedad. Y, además, estamos hablando de una patología con dos fases bien definidas. La primera, la producida directamente por el virus, y la segunda, por la respuesta inflamatoria masiva que ocurre en algunos pacientes donde, una vez desaparecido el virus, hay que lidiar con todo lo demás. Como diría mi abuela: una calamidad.

XIII. En los casi treinta años que tengo de ser médico, no recuerdo una enfermedad que haya generado tanta información en tan poco tiempo. La cantidad de artículos que se están publicado sobre manifestaciones clínicas, prevención, vacunas, tratamientos y complicaciones, es abrumador. No hay manera de mantenerse al día con todo lo que sale diariamente. Lo que era correcto hace dos semanas, hoy se descartó porque se acumula nueva información que cambia lo pensado originalmente. Lo importante es mantener la rigurosidad científica y ética necesaria para que esa nueva información pueda ser utilizada en beneficio de los pacientes.

XIV. Por más que se trate de acelerar los procesos, ni el virus ni la fisiología del cuerpo humano va a poder cambiarse en cuanto el tiempo necesario para que ocurran las cosas. Una vacuna, por muy rápido que se trabaje, será difícil tenerla para uso masivo antes de un año. ¿Por qué?, pues porque el cuerpo produce anticuerpos a su velocidad, y el virus dura en el sistema lo que le corresponde. Escuchar que “hay que encontrar formas más rápidas para desarrollar vacunas”, es una utopía que no es aplicable. Y eso de un año hasta tener la vacuna, tampoco es una garantía. Hay que ver si lo que se desarrolla da inmunidad real, por cuánto tiempo, y qué tan segura es para los pacientes. Además, no descartemos que no se pueda. El mejor ejemplo es el VIH, que lleva cuarenta años entre nosotros y no hay vacunas. Y no ha sido por falta de intentos. Simplemente los virus también aprenden a defenderse. Y son bastante eficientes.

XV. Las decisiones a tomar en una pandemia como esta, no pueden depender solo de la ciencia. Tienen que tomarse en cuenta muchos otros elementos. Los médicos siempre sugerirán tomar medidas que eviten la muerte de los enfermos. Es para lo que nos entrenamos toda nuestra vida. Pero las decisiones finales tienen que incluir no solamente decisiones clínicas basadas en evidencia científica, sino también decisiones económicas y políticas, que no forman parte del ámbito médico. De allí que se requieran líderes capaces, con una visión amplia, que sepan rodearse de los mejores en cada campo, para poder tomar las mejores decisiones. Sino, miremos Estados Unidos, donde la carencia de un líder de verdad ha demostrado lo terrible que pueden ser las consecuencias. En Panamá, todo indica que la parte médica está bien cubierta, esperemos las demás también lo estén, para que las decisiones sean las adecuadas. Por una vez, al menos yo voy a confiar en nuestros líderes…

El autor es cardiólogo