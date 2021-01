‘¿Qué hay pa’ mi y los míos?’

Vacunas

Hace poco recibimos la buena noticia de la llegada de las primeras vacunas contra la Covid-19, con la misma fe y despliegue mediático con que le dimos la bienvenida al papa Francisco a nuestro suelo, sólo para terminar como es usual, con una triste noticia, al enterarnos por las redes que esta primera dosis de vacunas se empezó a administrar con el ya cultural juega vivo, amiguismo e influencia, y mientras pasaba todo esto, por suerte, también se logró vacunar a algunos miembros del personal médico que están arriesgando su vida a diario para salvar la de los pacientes.

Pero la real mala noticia no es lo que ya luce será una mala gestión en la administración de la vacuna, anunciada por el gobierno con un plan que -quiere dar la impresión- fue elaborado con tanta precisión como enviar al primer panameño a la luna.

Ya sabemos que serán mal administradas. Ya vemos normal que cualquier plan no vaya a funcionar, así como no han sido capaces de dar el correcto seguimiento y apoyo a los pacientes con Covid-19. Ya esto no es nuevo y no nos parece extraño. Pero, ¿quién tiene la culpa de lo sucedido?

Entramos al terreno que más conocemos. La culpa la tiene otro. Y en este caso de las vacunas, toda la crítica recae en aquellos que administraron este inventario. Pero lo que no observamos es que el panameño se acostumbró a culpar de todos sus males a otros: al extranjero, al empresario, al político, al clima, al perro o al gato. Jamás la autocrítica.

Y es que, citando a un amigo, “la corrupción ya hizo metástasis en lo más profundo de la sociedad”. He aquí donde está la real raíz de nuestros males actuales. Estamos cosechando lo que por décadas la sociedad y sus líderes sembraron.

La sociedad, como materia prima para que de ella salgan los mejores hombres y mujeres para administrar los recursos de esta nación, está dañada, corrupta; no surgen cambios individuales y sociales, pero preferimos señalar el dedo hacia otro. ¿Cómo pedirle buenos administradores a una sociedad así?

Vivimos en un país donde las fallas no las corregimos, los temas difíciles se engavetan y si alguien (más si es extranjero) nos muestra nuestras claras fallas, respondemos con la típica agresión que sólo en la Edad de Piedra podría haber resuelto problemas.

Vivimos en un país donde el juega vivo está presente; desde la forma en que se conduce, en cómo se obtiene “más ágilmente” un documento en alguna institución, hasta colarse en una navi-feria para conseguir un jamón barato, o cómo me consiguen un “puestito” o “un contratito” con el gobierno, porque “la vaina ta’ dura”.

Vivimos en un país donde en el mes de noviembre queremos gritar que amamos a esta patria y nos pasamos todo el año haciéndole daño y ni siquiera nos damos por enterados.

Puedo apostar sin perder, que si mañana mismo, el presidente y sus ministros, todos los magistrados de la Corte, todos los diputados, absolutamente todos pusieran sus renuncias y los reemplazaran a todos por nuevos integrantes, usted vería que nada cambiaría, seguiríamos en el mismo estado putrefacto de corrupción, por más pesimista que esto se lea.

La vacuna que este país necesita tomará tiempo en llegar, pero confío en que algún día lo hará. Una vacuna contra el juega vivo. Y para eso, nos hace falta de manera urgente que la gente buena (que siento hay mucha) de este país, sin distingo de edad, sexo, raza, credo o incluso nacionalidad, se empiece a organizar en grupos de acción sociales, educativos, cívicos y políticos, que nos permitan trabajar en la esperanza de mejores días, apoyando y capacitando a los más jóvenes a que tengan menos posibilidades de ser corrompidos y con lideresas y líderes actuales con reales ganas de hacer bien las cosas. Nadie les pide que sean perfectos, pero que tengan al menos una característica en común y esa sea que deseen entregar lo mejor de sí en beneficio de otros y que, aunque sea por un corto periodo de tiempo, dejen de pensar en “qué hay pa’ mi y los míos”.

El autor es ciudadano