¡Qué vergüenza!

Deshumanización

Vergüenza es lo que siento por el desprecio que un grupo de panameños ha manifestado hacia los estudiantes que recientemente llegaron de China. Me da mucha pena ver como la ignorancia ha llevado a ese grupo de individuos a tratar a sus compatriotas como escoria, por solo una sospecha de un contagio. Da vergüenza observar cómo han rayado en la deshumanización y dar evidencia de que han adoptado la posición de “primero yo, segundo yo y tercero yo”. Desafortunadamente, a ellos no les da vergüenza.

Como educador empeñado en lograr que más jóvenes dediquen su tiempo al estudio, siento mucho que por la mente de algunos de esos jóvenes haya pasado la idea de que fue una mala decisión ir a estudiar a China, porque al final su propio pueblo los repudia. De ser así, les quiero manifestar que no me queda la menor duda que ese pequeño grupo de estudiantes que ahora se desprecia, va a contribuir más al desarrollo del país, que ese montón de gente que no los quiso en Pacora.

Igual de avergonzado me siento como científico, al observar que en mí país se toma una escuela como centro de cuarentena en una situación como esta, porque se dan evidencias de la incapacidad que siempre hemos tenido ante situaciones de emergencia.

No obstante, menos impactado me siento por las medidas políticas adoptadas por el gobierno, cuando cede a las presiones de ese grupo de malos panameños y acepta tratar a esos estudiantes como “cosa que nadie quiere”. Eso no me extraña, porque esos estudiantes representan pocos votos en comparación a esa muchedumbre que se ha manifestado. Es por ello que advierto a los familiares de esos jóvenes que eso no va a quedar allí y que deben manifestarse para solicitar un trato digno a sus hijos. Nuestros gobernantes sólo ven números

Igualmente solicito a los buenos panameños que visiten los centros donde se encuentran esos estudiantes para manifestar nuestra solidaridad hacia ellos. De seguro que les hará bien. Tratemos de imaginarnos como deberán sentirse, luego de toda esa penuria en un país extraño, y que luego en su tierra se le trate como una plaga o alimaña. Eso es inaceptable. En varias ocasiones me ha tocado estudiar en otra nación y sé que no es fácil.

Ese grupo de malos panameños hicieron lo que saben hacer, seguramente dirigidos por quienes tienen alguna agenda. Escuché decir a uno de los hipócritas dirigentes de ese movimiento que estaba orando por los estudiantes, seguramente porque está consciente de que con sus acciones estaba violentando algunos preceptos religiosos básico. A propósito, las iglesias locales callan al respecto y yo creo saber por qué. Invito a todo buen panameño y humanitario a usar las redes sociales para expresar su repudio por la forma como fueron tratados esos estudiantes, quienes en verdad debieron ser recibidos como héroes en su patria. En lo personal, me tocará pedir perdón a esos jóvenes, por el trato inhumano de que fueron objeto.

El autor es docente