El que quiere azul celeste...: Daniel R. Pichel

RETOS DEL GOBIERNO

Que le cueste... ese dicho, lo he escuchado varias veces esta semana, en conversaciones sobre los retos y problemas que enfrentará el nuevo gobierno desde el 1 de julio. Por lo general, se escucha en respuesta a las quejas de quienes han defendido desde la campaña al gobierno electo, cuando se lamentan de los problemas y dificultades a que tendrá que enfrentarse Juan Carlos Varela y su equipo.

La gran mayoría de estos lamentos se refieren a las “cáscaras de guineo” que encontrarán en el camino, sembradas gentilmente por el gobierno saliente para complicar la nueva gestión gubernamental. Es obvio que obstaculizar el desempeño del gobierno no perjudica exclusivamente al Presidente y al Gabinete, sino a todos los que cohabitamos en Panamá. Tratar de bloquear al nuevo Ejecutivo, demuestra una terrible inmadurez política y un grado de mezquindad que debe servir para identificar las prioridades de cada quien hacia el futuro. Sin embargo, dada nuestra escasa memoria seguramente nadie lo recordará en cinco años.

Al margen de todo esto, es un hecho que el nuevo gobierno enfrentará una serie de retos que vale la pena analizar, echando a un lado simpatías o antipatías y tratando de pensar en el bien común. El primer problema que enfrentará, desde antes de la toma de posesión, es la conformación de alianzas para garantizar gobernabilidad. Ese concepto de que “el pueblo eligió a Varela y hay que dejarlo gobernar” es completamente falso desde la estructura institucional de una democracia. Si bien los electores eligieron al presidente del Ejecutivo, esos mismos electores fueron categóricos en negarle una Asamblea controlada por las fuerzas políticas que lo apoyaron. La bancada Panameñista–Popular no representa ni el 20% de las curules legislativas. Eso, los obliga a hacer alianzas con quienes ofrezcan apoyo para aprobar o rechazar leyes. Con tan poca representación, es poco el poder de negociación que les queda, lo que los hace vulnerables a todo tipo de presiones. Me niego a aceptar que el nuevo Presidente sea tan ingenuo como para creer que por mandar buenas leyes, no habrá problemas para aprobarlas. El Sr. Varela puede estar seguro de que ese apoyo legislativo irá de la mano de solicitudes (o tal vez exigencias) de nombramientos, espacios políticos, notarías, consulados y negocios conexos. Que no olvide que “un tigre nunca se vuelve vegetariano” y de los diputados panameños no puede esperar que dejen de condicionar su apoyo legislativo a prebendas y favores.

El segundo gran reto de Varela y su equipo, será cumplir las ambiciosas promesas que hizo durante la campaña. A un mes de la toma de posesión, ya se ha hecho evidente un incremento importante de los precios de la canasta básica, preparándose para el congelamiento que tanto anunciaron durante el año y medio de prometedera. El peligro de esa medida (y que se advirtió desde que se comenzó a hablar de ella) es que se produzca una reducción de oferta cuando dejen de ser rentables ciertos productos, como ha sido el caso en la mayoría de los países donde se han congelado precios. Lo grave, es que el desabastecimiento subsecuente no ocurriría en productos “de lujo”, sino en arroz, frijoles, lentejas, carne, leche, aceite y pan de molde, que ocasionaría una severa pérdida de confianza en la gestión del gobierno desde sus primeros meses.

El pago de la deuda es otra arista complicada. Desde la campaña, se sabía perfectamente el monto de los pagos que habría que hacer, por lo cual ahora no tiene sentido lamentarse de que haya que dedicar muchos recursos al servicio de la deuda en lugar de hacer inversiones. Durante la campaña, nadie se preocupaba de decir cuanto pagarían sino que todo eran promesas de lo que se haría. Ahora, llega el momento de las decisiones responsables. El manejo financiero tendrá que ser muy cuidadoso, para mantener el equilibrio entre pagos e inversiones. El riesgo, es que al final de los cinco años, la deuda siga aumentando y no se haya “progresado” como hasta ahora.

Otra de las dificultades estará en reforzar la imagen de rectitud, honradez y respeto a la institucionalidad que usaron como argumento de campaña. La mejor manera de lograr eso es a través del ejemplo, el cual ya muestra grietas al no publicar su lista de donantes de campaña, y en la selección de su jefe de bancada.

Todo esto, sin dejar de tener en cuenta problemas puntuales de la sociedad que tienen que enfrentarse. Particularmente, la gran deuda que tenemos en educación y algunos problemas de salud pública que deben ser prioritarios. En este último punto, destaco el tema de los embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, hago mención particular del nombramiento del nuevo ministro de salud. Conozco a Julio Santamaría como profesional. Lo admiro, lo respeto y creo que es una excelente selección. Mi impresión es que siempre ha sido una persona honesta, que sería incapaz de un acto de corrupción. Sin embargo, en el tema de educación sexual, me preocupa mucho su vinculación con el Opus Dei (que él nunca ha negado) y que puede afectar seriamente medidas necesarias para afrontar este serio problema. Confío que el buen juicio de Julio, lo hará poner las prioridades sanitarias, por delante de creencias religiosas.

El último gran reto del gobierno es que su toma de posesión, coincidirá con un partido de octavos de final del Mundial de Fútbol. Sospecho que a mí alguien tendrá que contarme los discursos... @drpichel