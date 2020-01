De reformas o constituyente

Luego de las consultas y de haberse aprobado el proyecto de reformas en primer debate, las dudas y la preocupación se convirtieron en alarma cuando se inició el debate en el pleno de la Asamblea Legislativa. Escuché largas intervenciones de los legisladores y, salvo escasas excepciones, poco argumento con sustancia y mucho interés por lograr mantener privilegios y beneficios. Por ejemplo, ya cambió la cantidad de legisladores que contemplaba la reforma: de 67 a 71. Además, se está tratando de introducir en la Constitución un sinnúmero de temas tocantes a la vida nacional que, como bien escribe mi estimado amigo el ex presidente Aristides Royo, "si creemos que la corrupción, la desidia, las violaciones de la carrera administrativa, el problema del Seguro Social y un largo etcétera se van a subsanar por obra y gracia de la Constitución, es conveniente que Dios nos encuentre confesados".

Voy a sumarme a la gente que está opinando sobre el tema, aunque debo aclarar que no creo que quienes prepararon o apoyaron el proyecto que se discute en la Asamblea lo hayan hecho "para burlarse del pueblo". Tampoco creo que los que se oponen al proyecto quieran "maniatar al nuevo gobierno". Aquí lo que hay es voces a favor o en contra, unas más estridentes que otras.

Yo me confieso poco entendida en asuntos constitucionales, pero creo que hay cosas que son simplemente de sentido común. Y ese sentido común es el que me hace preguntar ¿por qué hay que hacer estas reformas en este momento? Y concluir que es mejor modificar totalmente el proyecto, de forma que contemple solamente un artículo que convierta en un acto constitucional el llamado a una Asamblea Constituyente, luego de que el 20% del padrón electoral firme una solicitud en ese sentido.

Que la sociedad civil, quizás a través del Foro 2020, se encargue de la recolección de firmas y cuando se llegue a la cifra requerida, el presidente Martín Torrijos haga la convocatoria para enero del 2009 de forma que no interfiera con su gestión presidencial ni distraiga la labor de gobierno. Que se establezcan estrictos requisitos para ser constituyente, y así la responsabilidad de darnos una nueva Constitución recaiga sobre notables conocedores de la materia, centrados, libres de odios y rencores, gente con trayectoria pública y privada a prueba de cualquier escrutinio. Y que, como me dijo mi también estimado amigo y colega Miguel Antonio Bernal, "la sociedad entera a través de los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, gremios profesionales, clubes cívicos, etc., etc. se prepare para hacer propuestas del contenido y postule a sus candidatos a constituyentes". Candidatos que deben, agrego y reitero, cumplir con estrictos requisitos para que no conviertan en un mamotreto jurídico, social y político la Constitución de la República.

Así las cosas, que el pueblo hable mediante una votación en las urnas y le dé su voto de confianza a quienes deberán darnos una nueva y mejor Constitución que sirva de guía al país por todo el presente y aun el próximo siglo.