Se repite la irresponsable e innecesaria payasada militarista

DEFENSA DEL CANAL

Hace 30 años, el Pentágono decidió por cuenta propia que el Canal de Panamá no era militarmente defendible.

Esta decisión unilateral de los militares norteamericanos junto al sacrificio de nuestra juventud el 9 de enero de 1964, fue lo que abrió la posibilidad a las negociaciones para un nuevo Tratado y cambió todo para bien de Panamá... y de Estados Unidos. Había consenso en que la mejor defensa del Canal era un Panamá en paz y neutral… sin enemigos en el mundo.

Entonces, algún militar norteamericano sin memoria junto a muchos políticos panameños desmemoriados y sin columna vertebral, inventaron una payasada militarista llamada Panamax para defender el indefendible Canal militarmente.

Los políticos nuestros no han aprendido que lo único que el Imperio no perdona –y con razón– es la mentira y el engaño, pero que respeta –también con razón– la firmeza de un “no” racionalizado, de una contraparte confiable.

Como nuestra Constitución prohíbe el Ejército, para la payasada Panamax (en la que ya han muerto tres marinos civilistas panameños) el Comando Sur invita a los militares de Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras (golpistas recientes), Holanda, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, México, Francia (legión de honor a Noriega) y, como camuflaje, a dos países desmilitarizados: Costa Rica y Panamá. Gorilas del mundo unidos en el Panamá desmilitarizado … ¡brillante!

El “Fuerzas Aliadas Panamax” va ya por su séptima versión: una de Martinelli-Mulino-Obama, cuatro de Martín Torrijos-W. Bush, y dos de Mireya Moscoso-W. Bush. En esta ocasión, el Panamax tuvo una fase -“Alfa”- de maniobras por tierra, y una segunda fase –“Beta” que consistió en rigurosas maniobras navales de defensa. Llegaron seis mil hombres y un montón de equipo bélico. El objetivo central: la defensa militar del Canal contra un ataque terrorista… ¡vaya barbaridad! Ejércitos combinados de 18 países para “prevenir” a uno o dos o tres atacantes terroristas. La misma mentira de W. Bush para declararle la guerra a Irak, con los trágicos y fracasados resultados ya conocidos, se repite en nuestro Panamá neutral y desmilitarizado.

En conversaciones que he mantenido con comandantes del Comando Sur (que por fortuna ya está ubicado en territorio norteamericano) les he reclamado acremente las operaciones Panamax esgrimiendo todos los argumentos aquí escritos, y les he pedido me expliquen laevolución mental que los llevó a inventar estas maniobras que muestran una falta total de sensitividad a nuestra historia, a nuestra Constitución desmilitarizada, a nuestra neutralidad como Nación, y a sus propias decisiones sobre la indefensión del Canal. En la mayoría de las ocasiones, la respuesta se daba en semblantes en blanco que mostraban una especie de “ya estaba programado y yo sigo órdenes”. Uno solo de los comandantes (un hombre de respetable profundidad intelectual) ensayó una tesis: la de que el Comando Sur tiene la constante tarea de estrechar los lazos con los ejércitos de su teatro (América Latina) y estas maniobras les permiten unirse y hacer un trabajo conjunto que siempre les ayuda en esta tarea. Le riposté que entendía el objetivo, pero que si no le parecía igualmente efectivo hacer las maniobras en los puertos de Nueva York, o Boston, o incluso en la Florida cerca de su centro de operaciones en vez de aquí, donde esta insensitividad incluso violenta nuestra Constitución ... y añadí que a mi parecer los ejercicios Panamax, lejos de proteger el Canal, eran como si pusieran un altoparlante de increíble potencia mundial y anunciaran “¡Terroristas del mundo: atención! Por si se les ha pasado, aquí hay un Canal que puede ser destruido por uno solo de sus suicidas en busca de las prometidas vírgenes del otro mundo! ... ¡aquello de un Canal neutral es realmente cuento! ... ¡aquí estamos todos los militarotes machotes de América para confrontarlos!”. ... a lo que me preguntó “¿estás proponiendo que nos escondamos?, y le respondí que no, pero que tampoco me parecía buena estrategia militar llamar la atención del enemigo e incentivarlo a atacar un activo militarmente indefendible.

La última conversación con ese comandante terminó con una cínica invitación suya: “Cuando se dé el próximo Panamax te invito para que observes la operación”, como si yo nunca hubiera visto payasadas militaristas. ¿Hasta cuándo?

Presidente Martinelli, ministro Mulino: ¡Éste es el gobierno del cambio! Con racionalidad y firmeza, éste es el momento de cancelar el Panamax del año entrante y los de los siguientes años.

¡Atrévanse!