El rector que requiere la Universidad de Panamá: Aldo A. Brunette

ELECCIONES

La elección de las autoridades que regirán los destinos de la Universidad de Panamá (período 2019–2024), que se llevará a cabo el próximo 29 de junio, ha generado toda una serie de discursos demagógicos, de doble moral y carentes de planes serios y realizables, que le devuelvan su rol histórico. El contenido de odios, revanchismos y la plataforma de persecución contra unos y otros, ha sido la nota característica de cara al próximo ejercicio electoral.

Los universitarios elegiremos a un nuevo rector, a los decanos y a los directores de los centros regionales, pero las preguntas de rigor son: ¿Cuentan los aspirantes con planes y programas tendientes a hacer de nuestra universidad un modelo nacional y regional de educación superior, que la haga competitiva en el marco de las exigencias del mercado laboral? ¿Será que aspiran a ganar no solo para engrosar el currículum y ganarse un jugoso salario, que le sirva de complemento, en algunos casos, por su condición de jubilado?

La Universidad de Panamá (UP) y, por consiguiente, los universitarios merecemos mejor suerte. La UP está llamada a ser una fuente del saber y su misión es nutrir el profesionalismo que sirve al desarrollo de la nación y coadyuva al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En los actuales momentos que atraviesa la UP, es necesario establecer el adecuado perfil del rector que necesitamos. Este debe centrarse en el compromiso real de hacer de la “Universidad del Pueblo”, la mejor forjadora de los hombres y mujeres profesionales que demanda el constante desarrollo de la patria.

¿A qué perfil me refiero?, pues a la capacidad de orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones de los órganos colegiados; a promover un proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la institución; al interés de mantener activas las relaciones con las autoridades de gobierno, educativas y con potenciales patrocinadores; al esfuerzo de reconstruir y fortalecer los canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad universitaria; a que sepa identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional; a que promueva actividades de beneficio social que vinculen la institución con la comunidad local; que aplique sin contraposición las disposiciones que se expidan por parte del Estado y de la prestación del servicio público; a que sea honesto, imparcial, justo, prudente en el actuar y en el hablar; y que denote idoneidad en su quehacer administrativo.

Pero, sobre todo, queremos un rector que no se crea el non plus ultra, el “eterno”, el “todopoderoso”, el “único”, sino que tenga presente que la mejor lealtad a la democracia y a la institucionalidad es permitir el libre juego de las ideas y el derecho a discernir.