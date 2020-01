Seamos responsables: Edgardo Lasso Valdés

FUERA DE SERVICIO EN CARNAVAL

Analizando los acontecimientos durante la pasada temporada del Carnaval y la participación de los candidatos al cargo de Presidente, me llamó la atención el deseo de todos de ser vistos como alegres participantes en el jolgorio, como si eso fuera lo más importante y trascendente para el futuro del país.

Si bien es cierto los carnavales tienen gran atractivo y colorido, con sus comparsas y carros alegóricos que alegran a grandes y chicos, panameños y extranjeros, por igual, se pierde de vista que Panamá está en un período importante de desarrollo que demanda mayor atención de nuestros gobernantes.

No podemos darnos el lujo de descuidar los servicios que debe brindar el Centro Bancario Internacional. No me parece aconsejable ni práctico el cierre total de la atención al público en todos los bancos durante esta festividad.

Durante años, las oficinas públicas y privadas, incluyendo los bancos, cerraban solo el día Martes de Carnaval, después se estableció que también cerrarían los miércoles en la mañana.

Al parecer, para algunos funcionarios era menester paralizar por completo toda actividad pública y privada que impidiera a los empleados de esas oficinas participar en el jolgorio sin ningún tipo de freno laboral, porque ahora todos los bancos cierran los lunes, martes y el medio día del Miércoles de Ceniza. Esto significa que nuestro centro bancario deja incomunicados a los del resto del mundo, es decir, que no se pueden hacer transferencias interbancarias, aperturas de cartas de crédito ni otros servicios importantes que casi a diario se tramitan entre ellos.

Hoy, que con orgullo se habla del gran progreso económico de Panamá, no podemos darnos el lujo de sufrir un revés al aceptar como válido el comentario de que lo único que los panameños se toman en serio son los carnavales.

Solo podemos asegurar el éxito futuro si nos preparamos con seriedad y responsabilidad, en procura de brindar mejores servicios. Las fiestas y el jolgorio siempre existirán e igual se pueden disfrutar después de las horas de oficina, aunque eso no sea garantía de mejores días para todos como país.