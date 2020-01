Si somos ricos, ¿para qué vender?: Librado N. Montenegro

POLÉMICO LEGADO

Escudriñando las gráficas de prensa sobre la reciente revuelta popular en Colón, mi imaginación se trasladó a los viernes negros durante la dictadura militar. Por curiosidad, adelanté unas páginas para ver si encontraba alguien que blandiera amenazante un machete.

Militares y policías cultivan los genes de la crueldad en contra de gente humilde, que si me fuera posible, ya les hubiese construido una estatua para honrar su heroísmo. Presionados por la barbarie de sus gobernantes, llega el momento en que les importa un pito su libertad o su muerte. Sus agresores gozan con esas persecuciones y cacerías. Saben que si acaso uno y dos locos son capaces de armarse para responder en esos tumultos. El día que sospechen que hay 20 o 40, lo van a pensar un rato más. No importa que el mandatario les prometa un nuevo aumento de salarios.

Dicen que Panamá se revuelca en su abundancia de inversiones; en los cobros de sus ingresos; en el crecimiento récord de su economía. Entonces, ¿por qué vender, con apuros, sus bienes patrimoniales? Solo que Cambio Democrático necesite más dinero para enfrentar los gastos de la próxima campaña política. O que tenga que tapar huecos presupuestarios para abonar a cuentas que no se han pagado.

Estas son las cosas que el pueblo no entiende. Y en el caso particular, los colonenses, con la venta de las tierras de la zona franca. ¿Por qué vender acciones de participación del Estado? ¿Por qué vender tierras para desarrollar proyectos turísticos, cuando ni siquiera se intenta que sean utilizadas para cultivar productos alimenticios? ¿Es que alguien está interesado en que el pueblo se alimente de productos enlatados? Si es así, entonces le encontramos razón al presidente Martinelli para, desde el 1 de julio de 2014, retirarse a sus actividades privadas.

A propósito, eso de retirarse, me atrevo a apostar que ni él mismo se lo cree. Como tampoco que ni para el Parlamento Centroamericano volteará a ver. Eso se dice cuando está montado en el potro que gira para donde quiera. Ya me parece que en 2013 tira reversa, anunciando en su Twitter que “a solicitud del pueblo quiero continuar mi obra de darle felicidad a esa gente que me necesita”. Gladiadores, Chello y su Asamblea; Moncada y su Corte; Moltó y su policía; todos saltarán en un pie gritando: Vox Populi ... Y no faltará su vocero para informar que: “En encuesta pública esta madrugada el 98% de los panameños quiere al presidente Martinelli por cinco años más”.

Quien quiere entender al señor Ricardo Martinelli, mejor es que no siga en semejante empeño. Su personalidad está hecha para los negocios de alto vuelo. Por su cuerpo corre sangre, no de Veraguas, sino italiana. Igual que el señor Virzi y el señor Tamburelli. Igual que la del ex primer ministro Berlusconi. Adoran las confrontaciones y se erigen prepotentes. Se vuelven locos para disimular entre lo bueno y lo malo. La política les resulta un pasatiempo, pero desde el que pueden hacer buenos negocios. Sus conocimientos rudimentarios de la psicología son suficientes para interpretar las conductas de los latinoamericanos, en este caso de los panameños: apasibles, serviciales, individuales, mientras no se les suba la sangre mezclada indígena-española, con un guarapo en el estómago. Ni hablar del afro.

El señor Martinelli llegó a la Presidencia con muy buena luna. Hastiados los panameños del tradicional “quítate tú para ponerme yo”. Una alternativa que bien valía la pena en esa coyuntura política. Esa coyuntura nos salió “chueca”. No tanto por los rendimientos en las obras materiales que se reclaman en los pueblos rurales, con muy mala experiencia que nos dejó un estrenado en política, sino, por las confrontaciones con quienes no tenía que confrontar. Con esas sumas y restas que nos dejan unas deudas para vivir pobres durante muchas otras administraciones que apenas tendrán para abonar a cuenta y pagar planillas. Con esas preferencias amigables, que ni siquiera toca en sus intervenciones públicas.

De lo que sí puede estar seguro el presidente Martinelli, es de que pasará a la historia por sus carreteras mal hechas, pero multimillonarias; por la cinta costera, agradable a la vista, pero que el bolsillo nos lo dejó vacío; por las líneas de autobuses, los radares (que de seguro no se los comerán los comejenes); por esa línea subterránea que nos hará llegar temprano al trabajo para pagar los impuestos que sirven a la deuda... En fin, ya dije, el Sr. Martinelli es un hábil negociante, mejor que presidente.