Roberto Arosemena Jaén (q.e.p.d.)

Legado intelectual

El domingo por la noche ya teníamos noticias de que el doctor Roberto Arosemena Jaén había fallecido, y el lunes confirmábamos la lamentable noticia. No recuerdo otro profesor que haya influenciado tanto nuestra generación en política como el doctor Arosemena. Tenía toda una trayectoria de lucha contra el régimen militar. Compitió con Gustavo García de Paredes por la rectoría de la Universidad de Panamá. Es decir, el doctor Arosemena no solo era un teórico, sino también un hombre de acción.

El doctor Arosemena era experto en Xabier Zubiri, del cual sabía todo, pero también sabía un poco de todo. Tengo la impresión de que al final se vio impregnado por la hermenéutica, sus últimos cursos los dedicó a Paul Ricoeur. En los últimos seis años escribió dos libros de historia —Panamá: Nación sin Estado y Bajo el yugo de dos tratados— que guardo cuidadosamente con sus respectivas dedicatorias. Son testimonio de sus ideas siempre en contra del militarismo y el torrijismo. Era un fogoso columnista en La Prensa.

El doctor Arosemena me dirigió el trabajo de graduación de licenciatura en Filosofía. Cuando ya había terminado mis cursos y solo me faltaba el trabajo, se acercó y me regaló un libro: era Sin fines de lucro de Martha Nussbaum. Me dijo “ten, es lo que te gusta, esos liberales izquierdistas”, aun no sé qué me quiso decir el maestro con eso, ya que eso me suena como un oxímoron. Al final de cuentas hice mi trabajito sobre ese libro (e incorporando algunos supuestos de la Teoría Crítica), desde aquel entonces Nussbaum es una de mis autoras de cabecera. El día de mi defensa para optar al título de licenciado en Filosofía, el tribunal estaba integrado por Urania Ungo y Miguel Montiel (actualmente profesor emérito) y, por supuesto mi director, fui evaluado con A, pero la calificación más baja fue la de mi propio director.

Al final del recorrido, el doctor Arosemena me parecía bastante conservador, pero eso no le quita ni un ápice al respeto que le tenía. Cada vez más, transitábamos en veredas ideológicas opuestas, pero el diálogo continuaba. Lo vi el año pasado, frágil pero lúcido, estaba anuente a la coyuntura y continuaba fiel a sus ideales. Ha dejado de existir un gran filósofo.

El autor es docente universitario