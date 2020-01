En saco roto: Mario Velásquez Chizmar

MANEJO POLÍTICO

Diálogo, tolerancia y respeto por quienes pensaban diferente. Apertura real a corrientes ideológicas y políticas que caminan por veredas distintas. Vigorizar el sindicalismo, la organización campesina y estudiantil, en armonía con un tratamiento deferente al sector empresarial, sin sumirse al interés de nadie en particular.

Nada de confusas reuniones casuales con los “todopoderosos”. Romper el molde. Enderezar la nación para potenciar su tamaño. Construir y alimentar la institucionalidad para que el ciudadano creciera junto a la estructura de cemento. Comunicación directa con las masas, sin intermediarios, permanente y sencilla, con sabia mezcla de humildad e inteligencia, ausente de publicidad distractora y jingles “pegajosos”.

Haberle arrebatado a los oligarcas el manejo hegemónico del gobierno, atrayendo sectores nuevos y bien preparados que viabilizaron un verdadero pluralismo en la ruta por alcanzar más beneficios para más panameños. Se trató de un acto de justicia y compromiso liberador. Logros que solo pudieron obtenerse consultando ampliamente y practicando el consenso. Considerando sectores diversos, y hasta históricamente enfrentados. “Ni con la izquierda ni con la derecha, con Panamá.” “... no me preocupa la lucha de clases, sino la lucha por aulas de clases...”. El general Omar Torrijos, cuando así se expresaba, evidenciaba que el crecimiento no podía forjarse con los colores de un solo sector. Esta tarea, para que triunfara, debía contener el aporte de cada una de las fichas que componen la sociedad, empeño que empezaba dentro de las fuerzas que promovían tal concepto.

Para eso fue creado el PRD: para dar el ejemplo. Pero el clientelismo arrasó con la convicción. El vil metal garantiza mejores resultados. Convirtieron el manejo político en capacidad de chequeras. El PRD parece hoy un casino. Su verdadera fuerza como ente organizado y visionario para canalizar el músculo popular, ha sido desarticulada y debilitada por prácticas internas autoritarias, oportunistas e interesadas, que prefieren el sonido de las monedas al grito unísono de una masa consolidada por el amor a la patria.

La imagen del PRD no se daña con declaraciones que claman un nuevo rumbo u otro candidato. Institucionalmente, y eso lo sabemos, ese camino no puede prosperar. La imagen se afecta cuando sus diputados se agarran a golpes entre ellos; cuando proponen leyes para beneficio del gobierno de Martinelli y el fiscal del PRD engaveta las denuncias correspondientes; se deteriora la imagen cuando en su oferta electoral hay acusaciones de homicidio; cuando el mensaje esquiva desenmascarar al lobo con piel de oveja; cuando tiene rasgos de un fraude más; cuando el partido ha sido “rabiblanqueado”.

La institucionalidad del país ha sido demolida y nuestro bienestar depende crecientemente de su fortaleza. Sin institucionalidad, ya lo experimentamos, las obras, la libertad y la seguridad, seguirán agonizando. El PRD tiene que cambiar esta dirección, y dar el ejemplo. Estamos a tiempo de ser fieles a nuestro legado y ganar las elecciones. Debemos convencer al pueblo de que marcamos la diferencia, que trascendemos las frías promesas, que las enseñanzas del torrijismo renovador no cayeron en saco roto.