Los salarios en el Canal

Adolfo Ahumada Otra de las paradojas que gravitan sobre la percepción pública con respecto al Canal, es la que se refiere a las condiciones de su fuerza laboral. Con orgullo infinito y conmovedor, se reconoce que una empresa de alcance internacional como la que revirtió a Panamá el 31 de diciembre de 1999 es manejada, en una mayoría abrumadora y creciente, por puros panameños. El Tratado Torrijos-Carter tuvo esa previsión, de modo que, desde su entrada en vigencia el 1 de octubre de 1979, se aplicó el principio de la participación creciente de panameños en la mano de obra adscrita al Canal, en proporción directa a la decreciente del recurso humano de otros países y, fundamentalmente, de Estados Unidos. En la actualidad, el 97% de los funcionarios, empleados y trabajadores del Canal, el más importante del mundo contemporáneo, es panameño, y su profesionalismo histórico ha contribuido a sus éxitos en la compleja realidad de la navegación internacional.

En ocasiones, sin embargo, pareciera que el orgullo nacional por este conglomerado humano de gran formación técnica sea fundamentalmente simbólico, como ocurre, por ejemplo, con el folklore. Se acepta que cumplen una tarea meritoria, pero el reconocimiento, súbitamente, se detiene a la hora de examinar sus condiciones de trabajo. Entonces el orgullo patriótico deviene en duda, en fruncir de cejas, y afloran, como ha ocurrido desde hace mucho tiempo, las distintas comparaciones con los regímenes laborales prevalecientes en el resto de la economía nacional.

En aquellos tiempos mozos de mi gallada juvenil, tan entusiasmada con los libros extraños que caían en nuestras manos, a los trabajadores del Canal le llamábamos “aristocracia obrera”, porque tenían un nivel de salario ostensiblemente superior al de los demás componentes del obrerismo nacional. También los acusábamos de “tradeunionistas”, calificativo que se reservaba a los grupos sindicales que se esforzaban por la conquista de mejoras específicas en sus relaciones laborales, pero que nunca se planteaban la lucha radical contra la esencia del sistema o contra los factores políticos responsables por su existencia.

Aunque ese lenguaje, casi críptico, debió dar paso a otras formas, basadas en nuevos contenidos, pareciera inevitable que las condiciones actuales de los recursos humanos pertenecientes a la planilla del Canal llamen la atención de observadores y estudiosos. La razón elemental salta frente a nuestros ojos: el nivel de ingresos de la mano de obra canalera es superior al de sus compatriotas que, en otras esferas del sector público y muchas del privado, realizan el mismo trabajo. Por ello, algunos espíritus combativos han levantado el dedo acusador para llamarlos “privilegiados”.

Hay que recordar, sin embargo, que el régimen laboral del Canal —aunque esencialmente es el resultado de la vivencia administrativa bajo el control de Estados Unidos, que hacían en el Canal, la Zona y las bases militares una aplicación mecánica de su sistema interno— fue objeto de una decisión nacional de gran trascendencia. En medio de la transición, hubiera sido un error gravísimo introducir, entre quienes tenían que encargarse de manejar el Canal apenas cesara el control norteamericano, elementos o factores de inseguridad e inestabilidad laboral. Ello era mucho menos aconsejable en circunstancias en que, para Panamá, lo importante era lograr una transferencia armónica y sin traumas, de manera que el paso de la administración canalera de una gran potencia a un país pequeño fuese lo menos perceptible posible.

El ambiente que presidió el Título Constitucional adoptado en 1994, solo permitía la solución que se adoptó; la cual consistió en no variar el régimen existente y, desde luego, evitar la adopción de medidas que desmejoraran las condiciones del personal, independientemente de su jerarquía administrativa o técnica. Por eso es que en la Constitución aparece el artículo 316, el cual señala que el régimen laboral del Canal mantendrá, como mínimo, “las condiciones y derechos laborales similares a los existentes al 31 de diciembre de 1999”. Una disposición que, a la hora de pasar la vía interoceánica a Panamá, comenzara por asimilar la fuerza laboral del Canal a las mismas condiciones de los trabajadores y empleados de las demás áreas de la actividad económica de la República, hubiese constituido una injusticia y, al mismo tiempo, un verdadero retroceso, en cuanto el nivel alto de salarios tiene un obvio y positivo impacto en la economía. Al fin y al cabo, dicen los que se han especializado en estos temas, la fuente que sostiene el régimen laboral es externa y no drena los recursos del ahorro interno del país.

De conformidad con la ley orgánica, quienes trabajan en el Canal tienen garantizado el principio de estabilidad, y las discusiones que puedan surgir entre las organizaciones sindicales y la administración pueden resolverse mediante el conocimiento de la junta de relaciones laborales, un ente especial que funciona para el Canal. El régimen laboral del Canal no tiene lo mejor de los dos mundos. Hay excelentes salarios, pero no hay prima de antigüedad, ni decimotercer mes, ni derecho a huelga, por razón del carácter internacional de la vía y su naturaleza tan sensible para Panamá.

Con cierta frecuencia surgen planteamientos sobre la necesidad de establecer un vínculo más estrecho entre el Canal y la sociedad en la que se asienta. Voces muy autorizadas insisten en que, por varias razones entre las que no falta el régimen laboral —tan distinto al que la mayoría de los ciudadanos está acostumbrada a lidiar— el Canal y el personal que lo maneja parece distante y separado de las preocupaciones e ideales que inspiran a la Nación. Entiendo que hay que esforzarse por superar cualquier sentido de separación que pueda quedar como residuo de la vida canalera anterior a 1999. Debe evitarse que entre el Canal y el país haya algún tipo de abismo social, aun con el pretexto de que el acercamiento de los mecanismos de trabajo pueda dar lugar a una contaminación indeseada. Alguna separación es positiva, pero solo si se queda en el plano institucional y no va más allá de los resortes de la autonomía. Sin embargo, el camino para el fortalecimiento de la integración entre el Canal y la sociedad no puede ser el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, ni el recorte del monto de los salarios. Ya se ha dicho con suma claridad que, puestos a ver la Nación en perspectiva, antes que bajar el Canal a los niveles de ingreso que resultan más comunes, habría que aspirar a que el Canal más bien sirviera como ejemplo. Un zarpazo al sistema vigente, el cual es tan importante para la convivencia laboral en el Canal, no solo sería inconstitucional e ilegal, sino que transmitiría la imagen aterradora de un país atrapado en el afán de igualar hacia atrás, y con la gran ocurrencia de vislumbrar su futuro, pero al revés.