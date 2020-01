Se ha cuadrado el círculo

Justicia

El señor Presidente de la República ha nombrado, entre otros, a tres Magistrados Principales y al Procurador General de la Nación, si bien, en el caso de los Magistrados creo que se adoleció del tema especialidad, ya que entre quienes aspiraban figuraban funcionarios de carrera judicial en el área penal, no obstante, a decir verdad el consenso general es que el Presidente ha sido acertado en cuanto al método que utilizó y a las personas que postuló. Qué bueno que haya sido así.

Ahora bien, en un cursillo de cristiandad le escuché a los profesores una frase que dice, “no todo está bien, si estando bien puede estar mejor”, en el caso que nos ocupa, reitero, el consenso general es que todo ha estado bien, sin embargo, al tenor de la frase citada, cabe la pregunta, ¿qué pudo estar mejor en el nombramiento de los altos funcionarios a que se hace referencia?, sencillamente que aparejado con tales nombramientos el señor presidente debió dispensar del presupuesto adecuado para que ambas instituciones puedan brindar un mejor servicio a la comunidad, dicho así: hay tantos millones para el Órgano Judicial y otros tantos para el Ministerio Público, para que hagan lo que urge hacer, como por ejemplo: crear nuevos despachos con suficiente personal, darles buen entrenamiento, crear un departamento que supervise a los funcionarios, a los jueces, a los magistrados, aquí nadie debe ser non plus ultra. Eso retrasa al hombre, no esperemos las crisis para actuar, aunque en materia de administración de justicia la crisis subyace desde hace rato.

Para explicarme mejor expondré algunos casos que personalmente he atendido y otros que conozco por referencia de colegas que dibujan someramente cómo anda la cosa en nuestra administración de justicia, veamos:

a-Una señora interpone una demanda civil para que se obligue a otra a que le pague alrededor de B/150,000.00 que alegaba le debía, luego de pasar dicho proceso por primera y segunda instancia y finalmente la Corte, gana el caso exactamente 10 años después de interpuesta la demanda, la Corte devuelve el expediente al Juzgado de origen, la parte derrotada consigna el monto de la condena, a partir de allí el referido juzgado demoró 5 meses para entregarle el respectivo monto adeudado a la parte vencedora.

b – En un proceso civil en el que habían tres partes, incluyendo un banco, la juez de descarga falló en 6 páginas – ¿qué análisis pudo haber hecho la juzgadora de las pruebas en ese caso? -, cuando el caso sube en apelación la magistrada ponente, siendo que era su deber, no se pronunció de ninguna de las pretensiones, curioso, se produjo el fallo sin salvamento de voto, y la Sala Civil de la Corte tampoco dijo nada.

c – En la Sala III de la Corte Suprema se demandó, en el 2017, vía nulidad un acto administrativo emitido en el 2008 de afectación de derechos subjetivos – aclaramos, el más inexperto de los abogados en materia contencioso administrativa sabe que por la vía de una demanda de nulidad no es posible recurrir un acto administrativo de afectación de derechos subjetivos, sin embargo, la Sala admitió la demanda y falló en favor del demandante.

d – En la provincia de Chiriquí conozco de un caso de sucesión que lleva 15 años en primera instancia. Por su parte en el Sistema Penal Acusatorio una denuncia o querella puede demorar fácilmente más de un año sin que la fiscalía se pronuncie si hace la imputación. una fiscal en fecha reciente me dijo “tengo ochocientas carpetas”, que en el inquisitivo era impensable que se mantuviera un dosier tanto tiempo en la fiscalía. Además, en la Provincia de Panamá Oeste, realizada la audiencia intermedia ante los juzgados de dicha jurisdicción, es posible que la audiencia de juicio se fije para tres años después.

Lo peor es que los fiscales deben adelantar los actos de investigación sin contar con el personal de apoyo, lo que se traduce en una violación de los derechos humanos.

Como corolario conviene advertir que el hombre en su largo recorrido desde su aparición sobre este plano terrenal siempre ha tenido conflictos y su forma de resolverlos, que no era más que el uso de la fuerza, hasta que en 1215 de nuestra era se instituye en el artículo 39 de la denominada Carta Magna, lo que según los doctrinarios es la génesis del debido proceso legal, institución que se va perfeccionando hasta lo que hoy tenemos en libros, pero que en la práctica lo que ocurre es lo indicado en esta breve reseña, situación que, a juicio de expertos en nada motiva a los ciudadanos a concurrir a los tribunales a resolver sus conflictos, al contrario, los ahuyenta, es decir, todo indica que hay una especie de regreso a la incivilización en lo que a la resolución de conflictos humanos se refiere.

Así las cosas, cabe la pregunta, ¿podrán las autoridades recién nombradas en materia de administración de justicia resolver o al menos atenuar la grave crisis que la aqueja con el escuálido presupuesto de que disponen?, la respuesta se la dejo al lector.

El autor es abogado