‘Seamos golondrinas’

Educación

Me resulta muy interesante entender que hemos asimilado la educación desde el siglo XVIII (Prusia) como un proceso mecánico, con un estímulo fundamentado en la competencia y midiendo las capacidades basados en que si no sales bien calificado según el estándar, simplemente no tienes valor y prácticamente no tendrás futuro.

Al hacer un análisis simple de la niñez, podemos deducir que los niños nacen creativos y curiosos y que esto los impulsa a aprender o buscar las herramientas para hacerlo. Es ahí cuando se les debe motivar para que ese sentir jamás se apague y siga creciendo como una llama para lograr una educación espontánea y no obligada, por no llamarla limitante.

Los niños son la mejor versión del ser humano, son un disco en blanco que debe ser llenado a partir de la experiencia personal; no de la imposición de un guión sólo para cumplir con la convivencia social.

La educación debe estar basada en la diversidad, en el respeto al prójimo y sus ideas. Debemos ser libres pensadores para no enmarcar el conocimiento en un guión dirigido para un público que parece estar formado por clones de seres humanos (iguales). Somos distintos y así mismo nuestros intereses, expectativas y metas a futuro.

Cuando un grupo no encaja en el guión, culpamos a la sociedad y al entorno, porque olvidamos que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Dejemos de ver a los estudiantes como sacos vacíos que hay que llenar con conocimiento. Ese conocimiento debe llegar por la búsqueda , porque la imposición sólo lograra que pierdan el interés en el estudio, acto que en este momento esta reflejado en el adolescente y hasta en nosotros los adultos.

En nuestros días, este discurso suena absurdo, pero si se unen varias golondrinas, es muy posible que el verano llegue.

La autora es docente universitaria