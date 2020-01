La servidumbre del patíbulo

SANCIONES CUESTIONABLES

Hasta bien entrado el siglo XVIII, a las personas que habían cometido un delito, de las que se sospechaba del mismo o, simplemente, eran denunciadas se les sometía a una serie de suplicios que empezaban por arrancarle la confesión, aunque no fuese culpable, y continuaban por medio de unos rituales –torturadores todos– que se llevaban a cabo o bien en la plaza pública o en el mismo lugar en que habían acontecido los hechos. Se le amarraban sus extremidades a las colas de caballos o se les colocaba en una rueda o se destripaba de a poco o se le quemaba viva, en fin, atrocidades inimaginables en una mente civilizada.

El soberano, el rey o el príncipe, convocaba a la gente para que contemplara el espectáculo, porque un delito representaba una violación a la soberanía del amo. Desde entonces surge el concepto verdad/poder, la verdad del poder. El poder no es cuestionado. El poder es respetado porque significa la verdad. La presencia del pueblo significa su lealtad al soberano. La venganza del pueblo se identifica con la venganza del soberano, sobre todo cuando esos enemigos se hallan en medio del pueblo. El suplicio asegura, al mismo tiempo, la manifestación de la verdad y del poder. Pero el personaje principal no era la víctima, era el pueblo a quien se le tenía que dar el ejemplo por medio del terror. No era preciso que la gente se enterara, tenía que verlo con sus propios ojos. El pueblo era el testigo. Ese era el derecho que se cedía el soberano. Todo un privilegio. Había un carnaval. Festejos previos, durante y después. Se ultrajaba al condenado. Se hacían imitaciones de las técnicas del verdugo.

Pero las cosas no siempre sucedían así. Los filósofos de la historia las denominan “emociones del patíbulo”: la gente quería estar cerca del condenado para escuchar sus lamentos. Un cronista de la época, A. Boucher d’Argis relata lo siguiente: “Si existieran unos anales en los que se consignaran escrupulosamente las últimas palabras del ajusticiado y se tuviera el valor de leerlas, si se interrogara tan solo al vil populacho que una curiosidad cruel reúne en torno de los patíbulos, responderá que no hay culpable atado a la rueda acusando al cielo de la miseria que lo ha conducido al crimen, reprochando a sus jueces sus barbaries, maldiciendo el ministerio de los altares que los acompaña y blasfemando contra Dios cuyo órgano es”.

Estas emociones del patíbulo no siempre terminaban en la consumación del crimen. Hubo revueltas. Rebeliones. Y no solo por escuchar esas emociones, sino cuando el pueblo sentía que era injusto el proceso o cuando la pena era demasiado grave por la poca monta del delito. El poder/verdad se desmoronaba. La unión del pueblo con la víctima incitaba a la solidaridad y revertía el espectáculo contra los ejecutores. Surgió la figura víctima–héroe y víctima–santos.

Cada víctima tenía que leer el “discurso del patíbulo” en que declaraba la veracidad del delito. Circulaban hojas en las que el ejecutado detallaba su crimen y aceptaba el veredicto, hasta que la gente empezó a sospechar que esas hojas no eran genuinas, por lo que las revueltas ya no eran actos episódicos, sino que se generalizaron, con la precaución de parte del soberano de impedir que las otras ciudades se enteraran de tales protestas. Se empezó a correr el riesgo de que de las ceremonias de los suplicios se fortaleciera la solidaridad, en vez del poder soberano. Fue por eso, y solo por eso, que se abolió el suplicio. En vez de aterrorizar al pueblo, lo llenaron de coraje.