Si de opiniones se trata…

Malformaciones

Están de moda las opiniones. Bueno, aunque siempre han existido, por lo general se limitaban al entorno más cercano de cada quien. Pero, con las redes sociales, se ha ampliado de manera exponencial su alcance. Y si a eso le sumamos la interpretación tan particular que tienen algunos de la libertad de expresión, pues constantemente nos estamos estrellando contra algunas malformaciones del pensamiento, que pueden tener todo tipo de consecuencias, según la velocidad con que se diseminen y la cantidad de personas que la integren en su forma de pensar.

Encima, la pandemia ha sacado a pasear a una cantidad de epidemiólogos, virólogos e inmunólogos entrenados en cursos relámpago de Google, y que armados con una hoja de Excel, sacan conclusiones que pondrían a temblar al mismísimo Anthony Fauci. Además, si lo asocian con la función de hacer líneas en Power Point, comparten unas gráficas de tendencia que retan los cimientos más profundos de la bioestadística.

Si bien todo el mundo tiene derecho a expresarse, hay que tener un poco de responsabilidad cuando lo que se dice puede poner en peligro a quienes leen o escuchan. Tan solo hace unos días, en las redes se compartieron videos donde médicos “opinaron” recomendando que las personas no se vacunen, basados en análisis individuales, completamente ajenos a las más elementales normas de cómo se deben sacar conclusiones en medicina. Cuando alguien equipara la evidencia de estudios comparativos y controlados con anécdotas personales no verificables, y que contradicen las definiciones establecidas de “enfermedad crónica”, le hace daño a mucha gente, que termina considerando que el manejo de una pandemia que ha matado a casi cuatro millones de personas en el mundo y que ha infectado a más de 183 millones, es solo un asunto de opiniones divergentes entre grupos de médicos que no pueden ponerse de acuerdo. Y estas conclusiones se aplican igual a la vacunación, los medicamentos, el uso de mascarillas y pantallas faciales, el distanciamiento físico y los confinamientos.

El mejor consejo que puede darse a cualquiera que trate de entender lo que ocurre en la pandemia, basado en lo que escucha o lee en redes sociales o en los medios, es que toda “opinión” debe ir acompañada de la fuente o los elementos que permiten sacar una determinada conclusión. Pasar lo que se lee por ese filtro, es una buena práctica para cualquiera.

Pero esto de las opiniones no se limita solo a la pandemia. La semana pasada, se dio la marcha del orgullo LGBTIQ+ por decimoséptimo año consecutivo. Fue la culminación de un mes completo de actividades llamadas a la visibilización de un grupo tradicionalmente discriminado y que sigue luchando por obtener los derechos sociales y civiles a que aspira como cualquier otro ciudadano. Pues a pesar de que van casi dos décadas de discusión del tema, siguen estando las redes y los medios inundadas por “opiniones” de gente que le da la gana de inventarse enfermedades, trastornos y desviaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la orientación sexual y la identidad de género de cada individuo.

De hecho, este año me enteré que en Panamá, la última semana de junio (que coincide con el día más significativo del mes del orgullo, en que se conmemora el levantamiento del 28 de junio de 1969, en la discoteca Stonewall en New York), se celebra “la semana de la familia”. Digan lo que digan quienes lo digan, el hecho de proponer esa celebración en esa fecha es evidente que busca chocar con las actividades del mes del orgullo. Además, si a eso le sumamos quienes se apoderan de la celebración de esa semana, no queda la menor duda de cuál es el verdadero objetivo de todo eso. Fomentar la controversia, escudados en una tergiversada “libertad de expresión”, que no es más que una excusa para imponer su verdadera agenda anti-derechos.

De hecho, el lunes 28 de esta semana, se organizó una especie de sucursal del día de la bandera, donde cuatro pelagatos salieron con banderas panameñas con el único objetivo de seguir discriminando el derecho de las personas LGTBIQ+ para expresarse pacíficamente durante el mes de junio. Incluso, llegaron a destruir las banderas del orgullo, con una asquerosa excusa de soberanía en “la franja canalera” que no debe ser nunca permitida como argumento para vandalizar propiedad privada.

Para terminar esto de las opiniones, creo que viene bien recordar lo que dijera Umberto Eco en uno de sus últimos ensayos: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Antes, eran silenciados rápidamente. Ahora, tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas…”

El autor es cardiólogo