‘Si no trabajo, no como’

Adiós a mi jardinero

Recuerdo como si fuera ayer, la primera conferencia de prensa que brindó la hoy exministra de Salud, Rosario Turner, en la cual comunicaba al país sobre la primera defunción por la Covid-19 y, seguidamente, el cierre de escuelas y el estado de cuarentena. Como muchos de los que estábamos dándole seguimiento al comportamiento del virus en otros países y sus devastadoras consecuencias, tuve mucho miedo. Miedo por mis hijos, mi familia y mis amigos.

La cuarentena vino a trastocar la vida de todos y nuestros planes, pero siempre he tratado de enfocarlo del lado positivo y ver nuestra casa como un refugio, nuestro lugar seguro para sobrevivir y no contagiarnos, y así se lo hacía saber a todos mis familiares y amigos, animándoles a que pasaran estos días de ansiedad e incertidumbre de una manera más llevadera. Recuerdo que, al principio, ni siquiera abría la puerta para recoger el periódico, y cuando lo hacía, llevaba guantes y lo desinfectaba. Así como se acumulaba el periódico en la entrada de mi casa, crecían las plantas y la hierba de mi jardín frontal. No es un espacio muy grande y la mayoría de mis plantas están en potes, ya que prefiero una apariencia sencilla cuando se trata de decorar. Aún así, aunque pequeño mi jardín, había que darle mantenimiento cada 15 días.

Hace más de 10 años, le pedí al jardinero de la vecina si él podría ser también mi jardinero, y así no más, pactamos para que religiosamente apareciera y me prestara sus servicios. El servicio de jardinería se lo llegó a prestar a un gran número de vecinos, y este señor, quien trabajaba siempre con su hijo, se convirtió de una forma u otra, en parte de nuestras vidas.

La cuarentena inició en marzo y desde ese entonces no volví a ver al jardinero ni a su hijo. A finales de junio, estuvieron de vuelta en el vecindario y les pedí que pasaran por mi casa, cuyo jardín ya mostraba la apariencia de abandono. Ellos felices, regresaron a prestarme nuevamente su servicio, y de allí en dos ocasiones más. El viernes 17 de julio fue la última vez que los vi y hablé con ellos desde mi carro, todos a distancia y usando mascarillas. El padre me comentó de lo difícil que lo estaban pasando y que, si no trabajaban, no comían. Le dije que contara con mi familia para lo que necesitara, e incluso, le pagué más de lo acordado. El 24 de julio, la administración de la barriada envió un chat al WhatsApp de vecinos informando que el jardinero había fallecido de un paro respiratorio. El 27 enviaron un correo electrónico para informarnos que el hijo también había fallecido del virus. Al recibir estas impactantes noticias, solo pude sentir un profundo dolor, impotencia, rabia y frustración.

Las últimas palabras que me dijo mi jardinero todavía me resuenan: “si no trabajo, no como”. Nos enteramos después de que el hijo sabía que era positivo, pero, ¿qué podía hacer? ¿Escoger entre morir de hambre o del virus? Como familia, hemos ayudado a varios trabajadores informales que conocemos, pero se nos quedó el jardinero. De haber recibido la ayuda necesaria, tal vez no se hubiese expuesto ni él ni su hijo, no hubiesen tenido que salir a trabajar, contagiarse y morir. Esta no es una situación aislada; es la misma realidad que están viviendo miles de panameños que no reciben respuesta alguna del gobierno, lo cual pone en peligro la vida de todos.

Somos un país con una población relativamente pequeña y es increíble que hayan pasado tantos meses y a estas alturas no exista un verdadero plan de rescate para los más vulnerables, entre esos, los trabajadores informales. A diario vemos cómo la Policía sale a reprimir a los que rompen la cuarentena para buscar el sustento para sus familias, cuando deberían ser más compasivos, ponerlos en contacto con las autoridades para brindarles ayuda, pero no, los exhiben cual cabecillas de pandillas en los medios de comunicación.

Sí, la historia de mi jardinero es el reflejo de lo que viven muchos, los más afectados por la injusticia social que produce la perniciosa cultura política que nos ha diezmado por décadas. Necesitamos líderes políticos que, en lugar de robar y legislarse privilegios indebidos, procuren el bien común que solo se logra con educación, justicia y el transparente rendimiento de cuentas. Necesitamos, además, la red de apoyo de una sociedad justa y fundamentada en valores.

Mi jardinero y su hijo trabajaron con dignidad hasta el fin, pero les fallamos. Panamá les falló.

la autora es miembro de Movin