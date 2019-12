Qué significa ‘Estado de derecho’: John A. Bennett N.

JUSTICIA

¿Alguna vez se detuvo a pensar acerca del significado de la frase “Estado de derecho”? Y es que del buen entendimiento que encierra esta frase depende la salud de la nación, particularmente en lo de la gobernanza. Y para no quedar corto, “gobernanza” se refiere al arte del buen gobierno. Lo saco a relucir en vista de la creciente costumbre de agentes de policía que se extralimitan y peor, de tantas autoridades que apadrinan estos males.

Un caso ilustrativo, del que he escrito varios artículos, es el de los ilegales retenes de tránsito, para los que no existe orden específica. Y digo que no existe orden, pues de existir podríamos demandar su nulidad por inconstitucional. Y el asunto no está solo con los retenes, sino con las pesquisas y requisas ilegales, entre las que está el abrir maletas a los que viajan a Taboga para ver si llevan licor. Supongo para evitar la contaminación de las playas en la isla. Pero…¿qué es peor, la enfermedad o el remedio?

El “Estado de derecho” se refiere a los principios legales fundamentales contenidos en la Constitución y sus leyes, que debían servir como norma inquebrantable. Todo ello en contraposición de ser gobernado por decisiones arbitrarias por parte de los oficiales del gobierno. Me refiero a la influencia y autoridad real, en su aplicación, que tiene la ley en nuestra sociedad, particularmente en el sentido de las limitaciones del comportamiento de los oficiales del gobierno, que denoten la majestad del ciudadano.

Se han podido rastrear los orígenes de la frase “Estado de derecho” hasta el siglo XVI en Gran Bretaña, y en el siguiente siglo al teólogo escocés Samuel Rutheford, quien usaba la frase como argumento en contra de los “derechos divinos del rey”. Pero mucho antes Aristóteles sentenció: “La ley debe gobernar”.

Lo triste y grave es que históricamente y hasta este día, pareciera que la ley solo se aplica a los ciudadanos comunes; mientras que los legisladores y altos funcionarios de gobierno flotan encima de ella. Por otro lado, lo contrario a un Estado de derecho sería la autocracia, la dictadura, e inclusive la oligarquía. Y para extender la tristeza del asunto, vemos que la burla al Estado de derecho está presente no solo en los regímenes totalitarios, sino también en los que dicen ser democráticos.

Uno de los síntomas que predisponen este mal social está constituido en la debilidad del sistema de justicia. Y supongo que esa debilidad no es simplemente casual, sino por diseño de quienes más temen la luz del día. A los gobiernos que se basan en un Estado de derecho se les conoce como una “nomocracia”.

Pero curiosamente se han dado muchas corrientes de pensamiento y proceder, frente al concepto de “Estado de derecho”, tal como en la China, en donde la escuela del legalismo, durante el tercer siglo AC, promovía el concepto de “gobierno por ley”, en oposición a “Estado de derecho”. Así, podían colocar al emperador y a sus colaboradores por encima de la ley, ya que ellos eran la ley.

Por el lado de la historia judeo-cristiana vemos que el Deuteronomio imponía restricciones al rey judío, en cuanto a la cantidad de esposas, caballos y tal. Pero ante semejantes inconsistencias e incoherencias, aparecía la realidad utópica que llevaba a la no implementación de la ley. Y es de eso mismo que mucho después, pensadores como Bastiat nos advierten en contra de la prostitución de la ley, esa que asoma su horrible faz en nuestra Constitución. Y, sin embargo, no sería nada fácil cambiar y mejorar esta situación, debido a que ya el sistema está viciado y nos hemos acostumbrado al malandar. Lo digo porque me encuentro con muchos que favorecen la acción delictiva de policías, bajo la baladí argumentación de: “Estamos cuidando sus vidas”. Algo así como, “porque te quiero, te aporreo”. No, mis estimados, pues el querer a una persona o al país significa conocer y respetar el Estado de derecho.

Es fácil entender que no se puede jugar un partido de fútbol o béisbol sin reglas. Entonces, ¿acaso no es mucho más importante tenerlas para una pacífica convivencia? Las autoridades y sus agentes deben ejercer sus funciones dentro del marco establecido en la ley. Sería muy fácil acabar con los maleantes en un barrio problemático, con andanadas de mortero. Pero eso sería criminal e inverosímil. Y, ¿acaso no es lo que hacen los agentes de policía y las autoridades que los apadrinan, al violentar las normas constitucionales alegando que el fin justifica los medios? El buen gobierno va mucho más allá, pues no es solo asunto de cosechar los mangos bajos, es decir, el trabajo implica ir a la playa y sancionar al que tira la botella.