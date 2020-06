¡Singapur nos muestra el camino para prosperar!

Política económica

Panamá aspira a ser el Singapur de las Américas, pero en la práctica, ¿se copiaron algunas medidas claves que llevaron a Singapur a la cima del mundo desarrollado? Cuando se separó de Malasia en 1965, Singapur solo tenia un punto a su favor, su ubicación estratégica, el Estrecho de Malaca. Pero si bien Panamá tuvo su éxito en el sector de la logística marítima casi garantizado una vez construido el canal interoceánico, a Singapur le tocó un esfuerzo concertado para convertirse no solo en el puerto más concurrido del mundo, solamente superado por Shanghái sino también en uno de los cinco centros financieros más importantes del planeta.

A priori, Panamá tenía más factores a su favor que Singapur para convertirse en una economía potente partiendo de su ubicación estratégica: recursos naturales, lugares hermosos con potencial turístico y la estabilidad y protección que dio la presencia de los Estados Unidos contribuyendo a convertirlo en un sitio seguro, y con una moneda estable. Sin embargo, en la actualidad, Singapur tiene un PIB per cápita de cuatro veces el de Panamá. En el año 2019, a pesar de tener una superficie 100 veces menor que la de Panamá, Singapur recibió casi 19 millones de visitantes internacionales, diez veces más que Panamá y el Global Financial Centres Index considera Singapur como el quinto centro financiero después de Nueva York, Londres, Tokio y Shanghái basándose en el entorno empresarial, el desarrollo del sector financiero, factores de infraestructura, el capital humano, la reputación y factores generales. En el mismo estudio, Panamá aparece en el puesto 94, así quien sigue pensando que los capitales del mundo esperan en fila para colocarse aquí en la nueva era de la “transparencia”, necesita pensarlo de nuevo.

¿Entonces Singapur, qué hizo mejor? Se menciona su forma de gobierno a menudo denominada “dictadura benevolente” ya que desde los comienzos solo un partido ha estado en el poder, con leyes autocráticas, limitando algunas libertades. Ese gobierno fuerte considerado muy honesto y poco corrupto fue clave para transformar el país en tiempo record, pero no debe de servir como excusa para Panamá.

El éxito económico de Singapur se basa en gran parte en sus políticas muy amigables para atraer inversión extranjera y las acertadas políticas de inmigración creando una economía muy abierta y liberal. Lleva décadas ofreciendo incentivos para el establecimiento de nuevas empresas y para que empresas extranjeras trasladen parte de sus operaciones existentes a su país. Entre las medidas destacan todo tipo de exenciones de impuestos hasta préstamos y subsidios para facilitar la llegada de esas empresas, además de trámites simplificados para que traigan a sus empleados del extranjero. Sin proteccionismo ni xenofobia, Singapur se ha convertido en uno de los lugares más cosmopolitas de la Tierra con una cuota de inmigrantes más de seis veces mayor que Panamá. Otro dato interesante, de los más de 120 bancos que conforman el sector bancario, solo tres son nacionales.

A cambio, Panamá parece estar lejos de ser considerado un país atractivo para hacer negocios. Según el “World Bank Doing Business Report 2019”, que analiza la facilidad para hacer negocios país por país (temas laborales, permisos, acceso a bancos, impuestos, seguridad legal etc.), Panamá sale en el puesto 79, mientras Singapur en el puesto 2. Ya es hora de que Panamá revise sus políticas para ser más atractivo y no se limite solo a la competencia por las multinacionales con la regulación SEM o EMMA. El país debe ofrecer más paquetes de incentivos fiscales, laborales y migratorios para empresas y sus colaboradores de diferentes índoles, para PYMES, empresas incipientes, para que empresas de países vecinos trasladen parte de sus procesos empresariales al país. Iniciativas acompañantes deben ser la ciudadanía por inversión para personas de alto patrimonio, la residencia sencilla para empresarios sin importar su nacionalidad y la flexibilización de las cuotas y restricciones laborales para facilitar la llegada de empleados y expertos con know-how operativo y habilidades que no abundan en Panamá. Obviamente, para que sea en beneficio de Panamá es imprescindible definir las reglas y condiciones de forma inteligente, por ejemplo, un enfoque mayor en atraer empresas que no compiten en el mercado doméstico o de sectores que no existen aún.

En conclusión, no cabe duda de que la apertura hacia al mundo no solo funcionó a cabalidad para Singapur, sino también será beneficioso para Panamá. Generará más empleo, ampliará el conocimiento y la experiencia en sectores tantos nuevos como existentes, ocupará miles de oficinas y apartamentos vacíos en la actualidad, en pocas palabras traerá un crecimiento más sostenible y menos dependiente de grandes obras públicas de los gobiernos del turno. Si algunos políticos y representantes de gremios que se postulan como defensores del pueblo quisieran mejorar las vidas de sus constituyentes y de sus hijos y nietos de verdad, dejarían de enfocarse en políticas de proteccionismo, de clientelismo y en contra de los extranjeros solo para asegurarse los votos “populistas” en la próxima elección.

El autor es exbanquero y gestor de inversiones