Valor de la ortografía

A Carlos Aizpú, mi profesor de Lógica y Filosofía en el Instituto Comercial Panamá, no le gustaba que abreviáramos “República de Panamá” (Rep. Pmá): le parecía una pereza mental que no debíamos consentir y un déficit de patriotismo que no nos podíamos permitir a finales de los ochenta cuando nos jugábamos mucho. La actitud mental abreviada podría restarnos firmeza ante los gringos. Para mi profesor, una buena actitud mental se demostraba en la escritura.

La ortografía, cosa menuda como las abejas, representa un esquema mental y una actitud vital. Sin ella, sin respetarla y cuidarla, nos exponemos a una debacle de proporciones que no queremos medir con precisión por la misma pereza por la que no escribimos correctamente. Olvidamos que la educación para la democracia, empieza por una buena enseñanza del Español, sus reglas y su literatura, como nos decía en 1976 Fernando Lázaro Carreter, maestro de muchos de nosotros.

En las redes sociales es donde mejor se puede leer la pereza y el bajísimo nivel de criterio de nuestra sociedad. Se sacrifica la ortografía por una supuesta agilidad en la transmisión del mensaje, del análisis, obviando que la inteligibilidad del mismo y su construcción eficiente sólo son posibles si escribimos respetando las normas, aunque existan algunas que alienten al perezoso, como no acentuar “sólo”: sólo un acento, pero significa transigir, por mucho que la Academia quiera razonarlo.

Escribir correctamente es señal de buenas lecturas y de interés disciplinado en la búsqueda de criterio. El que escribe mal (y además lo disfruta) sólo registra su pereza necia y sus ganas locas de decir pero no leer, de hablar sin escuchar, lo que no es ni más ni menos que metáfora de lo que ocurrirá si no cuidamos a las pequeñas abejas: nos moriremos de hambre, hambre de criterio. Si no somos capaces de resolver si se escribe con “v” o “b” o cuándo acentuar “sólo”, poco podremos hacer con el resto de la vida patria.

El autor es escritor