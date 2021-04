Sr. Presidente ... escuche

Reclamo ciudadano

Los últimos gobiernos, incluido el actual, han sido muy reactivos frente a la queja y crítica ciudadana, las cuales atribuyen a cuestionamientos de políticos de oposición y combaten a través de sus voceros, call centers e influencers contratados.

En las últimas semanas varios reportes de reconocidas organizaciones han señalado claramente el mal rumbo que lleva el país:

1. Encuesta de Dichter & Neira presentada en programa Radar de TVN de 7 de marzo de 2021, que concluye, entre otros temas, que la percepción de la imagen internacional del país se ha debilitado un 83% y la recuperación de la economía es más lenta un 82% vs. otros países, influenciada por un efecto halo por la creencia generalizada de que casi todo anda mal.

2. Informe ’’Politics, populism and policy: Operational Risk in Latin America’’ de la revista The Economist de 17 de marzo de 2021, el cual señala que la pérdida de confianza y la inefectividad del gobierno panameño en un entorno de presión populista, agravados por una creciente corrupción post covid, representan un grave riesgo para las inversiones y el clima de negocios en el país.

3. Informe del BID del 23 de marzo de 2021 sobre pobreza y desigualdad que refiriéndose a Panamá destaca el mínimo efecto que tuvo el crecimiento del PIB en la reducción de la desigualdad, efecto muy inferior al que se experimenta en la región. Muy poco contribuyó el excelente crecimiento económico de Panamá a partir del 2005, que lo catapultó junto con Chile a tener el mayor ingreso per cápita de Amércia Latina, para reducir la tremenda desigualdad que padecemos. Esto indica claramente un problema estructural en nuestro modelo económico y la necesidad de una verdadera planificación económica. El mismo informe del BID se refiere a la baja calidad institucional del país y en particular el deterioro de la percepción del control de la corrupción, a partir del año 2005.

En la presentación de este informe, la asesora económica del BID para la región Marta Ruiz Arranz, se refirió a que ’’hay un proceso de escucha ciudadana que no se está realizando y hay un descontento que no se está atendiendo’’. Escuche Sr. Presidente, escuchen Sres. Diputados y Magistrados, las alertas que resuenan y el clamor de la sociedad civil, que las graves consecuencias de esa sordera ya se están presentando. Las listas grises y rebajas de calificación son claros ejemplos y presagios. Desde dentro y fuera del país no podemos haber tantos equivocados.

Al inicio de su gobierno, el Presidente Laurentino Cortizo se comprometió a mantener diálogo permanente con el pueblo (escuchar) y a darle prioridad al combate de la corrupción y la desigualdad, así como a enfocar esfuerzos en la educación (la estrella de su gobierno), y logró captar un razonable nivel de confianza, pero la pandemia o la injerencia de la cúpula de su partido afectó sus planes y se ha distanciado de importantes temas que demandan su atención y decisión. Produce desconsuelo y miseria, la actitud recurrente de políticos que prometen mucho y critican al gobierno de turno mientras están en campaña y cuando están en gobierno no muestran voluntad para cumplir sus promesas, protegen a los funcionarios que desacreditan su gestión y solo escuchan a sus manzanillos. Es como la epidemia de los políticos.

Presidente, usted dijo que lo más importante será cómo termina su mandato. Para que esa evaluación pase la prueba y usted deje un legado al país, debe actuar y corregir el rumbo. La pandemia no será excusa ante el evidente mal uso de muchos recursos. Hace falta un verdadero plan económico y voluntad política para transformar el país para bien. Tendrá apoyo si lo emprende y lidera. Señores dirigentes del partido gobernante, el país debe estar por encima de los intereses particulares.

El autor es ciudadano