El tema indígena y la panameñidad

RECONOCIMIENTO

Las disparidades regionales en Panamá son abismales además de evidentes. El ingreso per cápita y calidad de vida de los ciudadanos residentes en el área metropolitana (excluyendo San Miguelito) con respecto a las demás provincias y regiones son un insulto. Este desequilibrio pudiera superarse únicamente en la medida en que se opte por políticas equilibradas de desarrollo.

Preocupación especial debieran causar las zonas indígenas. Nuestro país a diferencia de otras latitudes de América Latina, con énfasis en Bolivia, Perú, Chile y Ecuador, no ostenta una población indígena altamente beligerante. Pero eso bien pudiera cambiar en cualquier instante. Es definitivo y así se le reconoce internacionalmente al país, que las zonas comarcales representan un gran avance en materia de reconocimiento a los derechos indígenas, mas no podemos conformarnos con este solo hecho. A los indígenas además de respetarlos hay que incorporarlos dignamente al concepto de la panameñidad como fundamento de la entidad nacional. Para que Panamá ande bien, el indio nuestro tiene que andar. Ya en 1891, José Martí en Nuestra América, de manera clara, premonitoria y terminante indica que; “hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien la América”.

El abortado proyecto (par de horas duró) de “construcción de una carretera por la comarca de Kuna Yala”, es un ejemplo claro de nuestra conducta histórica. Olvidemos a los colombianos y al resto de los suramericanos. Concentrémonos en nuestras necesidades. Llevemos a debate (serio) los proyectos de desarrollo bien sustentados, con políticas equilibradas y sostenibles de desarrollo que incorporen al resto de los ciudadanos de este país al concepto de panameñidad de don Justo Arosemena. Escuchemos a los ambientalistas (y que ellos también escuchen), a los indígenas, a los empresarios, obreros, campesinos y a todo aquel que tenga algo que decir, pero actuemos, seamos proactivos ante nuestras carencias, deficiencias y errores históricos. Pito, Anachukuna, Carreto, Kipin Muru, Sukunya, Napakanti, Mansukum, Ustupo, la costa arriba de Colón, son algunas de las comunidades que bien pudiéramos incorporar al tan cacareado concepto de la panameñidad.