Cuando el tiempo pasa

Científicamente, la teoría de la relatividad da un paso colosal al considerar el tiempo como parte del orden que rige el universo sin que ello tenga que ver con una dirección predeterminada.

El tiempo también sirve para alegrar nuestro espíritu. Provoca risa el chiste con que Eco inicia su enjundioso estudio sobre el tiempo. Umberto Eco cita la siguiente expresión: "¿Qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Estaba preparando el infierno para aquellos que husmearan en misterios tan profundos". Este chascarrillo es atribuible a San Agustín, quien en sus célebres Confesiones aborda este apasionante tema.

En esa lucha por controlar el tiempo, el hombre tuvo que ingeniárselas para medirlo. Se guió por las estrellas, por el sol y hasta por el movimiento de las mareas. Finalmente, el moderno reloj, hijo legítimo del de arena, nos logra ubicar segundo a segundo y minuto a minuto en la realidad. Una realidad que a veces no es la más agradable porque la raza humana, a pesar de tanta meditación filosófica, no ha comprendido a cabalidad la misión que debe cumplir, ni el significado mismo de su existencia temporal.

El tiempo debería tener mucho valor para el hombre ya que es obvio que este es más extenso que la vida misma, observada desde la perspectiva individual.

Si el tiempo es tan invaluable, ¿por qué razón el ser humano lo utiliza sin sentido a sabiendas de que la vida no se puede escribir en borrador y que, en consecuencia, debemos vivirla a plenitud conforme a valores y principios?

Siendo lo anterior una verdad a prueba de agresiones, la responsabilidad y la mesura deberían tener un sitial especial en el alma de cada persona.

Si estimamos que el tiempo es importante, cuando finalice cada año tendremos que hacer un balance de la ruta recorrida, y deberemos anotar en la libreta imaginaria de nuestras conciencias, los aciertos y errores cometidos. Ese acto de contrición nos permitiría ser mejores durante el resto de nuestros días.

Al analizar el espacio de tiempo que le correspondió al año 2003, tendremos que concluir que este se despide dejando en el ambiente una serie de interrogantes y sinsabores.

La sociedad global de hoy se mantiene rindiéndole culto al individualismo. Parece que pronto viviremos en un mundo donde no importa lo que pasará y donde el correr de los años no tendrá ningún significado ya que habremos perdido la conciencia de seres humanos. En ese momento no se pensará en las cosas positivas que se legan al mundo cuando uno parte de él, sino en lo que podrá obtenerse, de mala manera, de nuestros semejantes y de la naturaleza.

Esa degeneración cuidadosamente cultivada hace que se mire el futuro como algo atado al azar y a la superstición. Queremos soluciones mágicas porque no entendemos que el mundo solo mejorará si trabajamos más y si definimos cuidadosamente nuestras metas.

Ojalá que el año que se aproxima provoque un cambio de actitud. En lo personal, deseo estar a la altura de los que me permitieron recorrer estos caminos, y que los panameños entendamos que no podemos ser actores secundarios en la película de nuestras vidas.

Solo el tiempo sabrá si se cumplirán mis deseos.