Nos toca hoy o nos tocará mañana

Llegó el momento de la verdad, porque se acabaron los sueños de opio, de mejores días utópicos; es necesario crear conciencia entre nosotros, los jóvenes, de que todo cuesta, que la vida es responsabilidad y disciplina, que el sacrificio no es malo sino un galardón que los panameños somos capaces de obtener.

Esto nos lleva a la obligación de prepararnos para mañana, cuando nos toque defender con hechos lo que decimos hoy; si bien es cierto que a través de la historia nacional nos hemos visto envueltos en promesas y más promesas, es hora de concretarlas, es hora de responder a un pueblo lleno de disconformidades; de responderle a un pueblo bueno, noble y lleno de esperanzas. Demostrar que sí se puede ser sincero, que sí se puede responder a las necesidades generales y no a la de ciertos grupos, carga que ostentará el próximo Presidente, el cual en incansables ocasiones dentro de su campaña política dijo que lo haría. Y es que tanto los que votaron por el PRD o por el PP, como los que no votamos por ninguno de los dos, esperamos que cumpla.

Es hora de concretar lo que escribió un distinguido ex canciller: que sea el gobierno de los menores de 50 años. Estoy seguro de que muchos en este rango de edad son personas preparadas, honestas, capaces y deseosas de hacer algo por este país.

Es el llamado final, es la hora cero, o como la queramos llamar, es el momento de la verdad, pues nos oponemos firmemente a vernos en el espejo de otros países donde el descrédito de la política ha sumido a los ciudadanos en luchas fratricidas. Nos oponemos a tocar fondo, exigimos respuestas ciertas y no más mitomanía.

Solo me resta hacer un último llamado a la juventud, para que vislumbremos mejores días para esta tierra entre Costa Rica y Colombia, porque tomamos la bandera que les tocará a algunos hoy y a otros mañana para ser artífices de cambios estructurales y no cosméticos, porque este pueblo no quiere soñar más, quiere vivir en una realidad positiva.

Esperemos que sí se pueda hacer una patria nueva, sin distingos de partidos políticos o intereses encontrados, donde empiecen a fluir las políticas de Estado y no las políticas personales ni los intereses partidistas; que se reconozca y se siga edificando lo que pudo haberse hecho bien y no se trunquen o se destruyan acciones, por el prurito de que quien lo hizo no es del mismo grupo que recibe el poder el próximo 1 de septiembre de 2004.