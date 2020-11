Tolerancia, una exigencia en extinción

Derechos fundamentales

El 16 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Tolerancia, en atención a la Resolución 51/95 de 1996 donde la Asamblea General de la ONU nos invita a cultivar este valor moral.

Por lo tanto, hoy no usaremos la RAE para su definición, más bien usaremos la propia Declaración de Principios sobre la Tolerancia que en su artículo 1.1. a la letra dice: “la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz” (Paris, 1995).

A pesar de que ser intolerante no es penalizado jurídicamente, si hay repercusiones sociales, incluso directas sobre quien no lo es. Por principio de empatías, si no lo eres, los demás tampoco lo serán contigo; es suficiente karma.

Pero, por otro lado, podemos estar seguros que acciones contrarias a esta han desencadenado secuelas que pasan a esferas jurídicas, preciso por la falta de control. Y es que la tolerancia no significa aceptar la injusticia social, ser condescendientes, conceder lo que la otra persona exponga, abandonar o dejar de defender nuestras propias ideas; por el contrario, es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales propias y de los demás.

También es una exigencia para los ciudadanos y para el Estado de manera que sustente en esta simbiosis, los derechos humanos. John Locke, influyente filosofo inglés, considerado el padre del liberalismo clásico, escribió por allá en 1,685 su Carta sobre la Tolerancia, donde argumentaba la tolerancia de los gobiernos; luego Voltaire en 1,763 publicó su Tratado sobre la Tolerancia, donde no solo confirma, sino que amplía los argumentos hechos por el primero. Vemos aquí como este deber moral fue objeto de estudio por el impacto que tiene sobre el desarrollo humano, desde hace ya varios siglos.

Pero como podemos mantenernos tolerantes en un mundo tan acelerado, tan volátil, donde los modelos sociales cambian a paso veloz. La respuesta es con la educación, como herramienta efectiva para promover la tolerancia; un primer paso es enseñar a las personas los derechos y libertades que compartimos en sociedad, para que puedan ser identificados y luego respetados, impulsando la voluntad de protegerlos de los demás.

Las políticas y los programas educativos deben contribuir al desarrollo del entendimiento; pero debe sustentarse a la vez en una tarea familiar, desde el hogar favoreciendo principalmente a la niñez y juventud a desarrollar capacidades de juicio independientes, pensamiento crítico y razonamiento ético.

Otro mecanismo oportuno como en efecto lo es, son los medios de comunicación en todas sus expresiones quienes desempeñan una tarea constructiva diseminando los valores a su público. Esta publicación de hecho, es un valioso ejemplo de este mecanismo.

Recordemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están contemplados la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de opinión; aunque distintos son íntimamente relacionados con la tolerancia, pues es el respeto por ellos cuando otros los ejercen.

La tolerancia para la defensa de ideales de libertad de esos derechos humanos, está perfectamente ilustrada por una famosa frase atribuida de manera ilegítima a Voltaire; en realidad fue escrita por Evelyn Beatrice Hall cuando recreó una falsa conversación en la biografía del francés para demostrar las ideas liberales del letrado y con la que concluimos esta lectura: ‘No estoy de acuerdo con lo que me dices, pero lucharé hasta el final para que puedas decirlo’ (Los amigos de Voltaire, 1906).

El autor es oficial del Servicio Nacional de Fronteras