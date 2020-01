De una transición imperceptible a una muy notoria panameñización

Jorge Eduardo Ritter jritter@cwpanama.net Durante los años previos a la transferencia del Canal, los panameños nos preocupamos de asegurarles a sus usuarios que la transición sería imperceptible, y en los meses que le siguieron hasta alardeamos de haber cumplido cabalmente con ese propósito. Queríamos significar en aquel entonces que nadie notaría que el Canal había cambiado de manos, lo cual, en el fondo, implicaba una meta: administrarlo como lo había hecho Estados Unidos durante 85 años. Sin embargo, seguir pregonando que la transición ha sido imperceptible constituye, por decir lo menos, una distorsión de la realidad, o, por decir lo más, una flagrante mentira. Pues lo cierto es que el cambio de administración sí se ha notado. Y mucho: el Canal se maneja hoy mejor que antes de su transferencia, y encima ejercita con orgullo su nacionalidad recién adquirida.

Cuando en los foros marítimos o en las visitas a los usuarios asegurábamos que los niveles de eficiencia del Canal no iban a cambiar después del 31 de diciembre de 1999 recibíamos en respuesta un asentimiento protocolar amable, cuando no una sonrisa de compasión por tan cándido optimismo. No decíamos que lo íbamos a manejar mejor, primero porque nos habrían tomado por auténticos chiflados o -peor aún- por cínicos mentirosos, y segundo porque nosotros mismos no lo creíamos. La complacencia de los usuarios y los elogios que recibe la administración panameña en las publicaciones especializadas, a dos años y sencillo de la transferencia, demuestran cuán lejos estábamos de una calibración justa de nuestra propia valía y capacidad.

Paralelo a los reconocimientos internacionales camina la metamorfosis anímica de los trabajadores y la transformación de sus instalaciones, no solo de aquellas esenciales para el tránsito de los buques, sino las más sensitivas para el alma de los panameños. Los trabajadores, que siempre han transmitido profesionalismo y preparación, ahora también comunican -quizás sin habérselo propuesto-- su auténtico orgullo de panameños. Lo dicen sin decirlo, lo cual constituye la mejor evidencia de esa transformación.

Tal vez muchos panameños ignoran que en el sitio mismo donde comenzaron los sucesos del 9 de enero de 1964, en el lugar exacto donde ondeaba solitaria la bandera norteamericana hoy se yergue un monumento a los caídos en esa fecha. Impresiona por su sobriedad, y un sobrecogimiento indescriptible se apodera de uno cuando observa ese teatro de heroicidad convertido en un homenaje a sus protagonistas: las columnas solo tienen grabadas -uno en cada una- los nombres de los panameños que murieron entonces para que nuestros sueños de soberanía fueran hoy una realidad.

Lo que por razón de esos sucesos se convirtió en uno de los símbolos más odiosos de la zona del canal, hoy es un centro de capacitación que lleva nada menos que el nombre del primer estudiante que murió el 9 de enero: Ascanio Arosemena. Aparte del nombre, que es en sí mismo el más trascendental de los mensajes, cada uno de los tres pisos de uno de sus edificios rememora un periodo histórico: el canal francés, la jurisdicción norteamericana, y la administración panameña. Aristas poco conocidas de una empresa moderna que, lejos de olvidar su pasado, exhibe orgullosa los pilares de su historia.

En el Ascanio Arosemena las emociones y los recuerdos comparten albergue con una biblioteca que lleva un nombre que no le hace justicia: Centro de recursos técnicos. Me atrevo a hablar de injusticia porque la palabra biblioteca ostenta una dignidad superior a la de un recinto especializado que provee instrumentos profesionales y técnicos para las tareas propias de una institución. Y lo que existe allí es una auténtica biblioteca, o sea una institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Es verdad que allí encuentran los empleados del Canal todo el apoyo técnico que pueden requerir para el cumplimiento de sus funciones y superación profesional. Pero también es cierto que en sus instalaciones todos los panameños pueden tener acceso a los libros, documentos y fotografías relativos a la historia de la comunicación interoceánica, desde sus orígenes hasta nuestros días. Buena parte de nuestra historia es la historia del Canal, por lo que esa biblioteca (me niego a llamarla de otra forma), ahora ubicada en un edificio que tanta emotividad evoca y cuya magnificencia resultaría largo y difícil describir, seguirá siendo fuente invaluable tanto para historiadores profesionales como para los simplemente interesados en conocer una obra maestra de la ingeniería, que se convirtió después en una arquitectura de problemas y que hoy constituye timbre de orgullo para toda la Nación.