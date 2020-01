Los últimos días de Pompeya: Domingo Espinosa G.

GOBIERNO

Cuenta la historia que Pompeya se convirtió en la ciudad símbolo del Imperio Romano, en los tiempos del emperador Nerón. Era una metrópoli de leyendas, intrigas, conspiraciones y traiciones. Es decir, las autoridades hacían gala del despilfarro y opulencia con los impuestos del pueblo, hasta que el 24 de agosto del año 79 d. C. quedó sepultada, por la lava del Vesubio.

En los últimos cinco años el Presidente, convirtió a Panamá en una Pompeya moderna, donde el despilfarro del erario y la destrucción de instituciones fueron la norma. Solo el Tribunal Electoral enfrentó y resistió los embates de los sátrapas. Si la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional, Controlaría General, Fiscalía General Electoral y el Ministerio Público hubiesen asumido su rol fiscalizador, no se habría retrocedido tanto en la consolidación democrática. Esto ocurre cuando los gobernantes no entienden que el país que dirigen no solo está constituido de infraestructuras, sino de un cuerpo de leyes e instituciones que le dan el sostén y personalidad al Estado, para insertarse en el concierto de las naciones.

El 4 de mayo no cayó lava en Panamá, sino miles de votos que sepultaron la pretensión del gobierno de perpetuarse en el poder. El pueblo, con sabiduría innata, dio un golpe de timón y salvó al país de la hecatombe. El resultado de la elección los tomó por sorpresa, dejándolos turulatos a tal punto que, contrario a la tradición, el Presidente se dirigió al Tribunal Electoral para verificar las cifras. Su expresión: “palo les vamos a dar, si no cumplen”, retrata el resentimiento de un mal perdedor. Esto denota que aquí no perdió José Domingo Arias, sino el “jefe” y la pirámide de poder que pensaba montar.

Estos lobos vestidos de ovejas sorprendieron la buena fe del pueblo, que intuyó que los “nuevos” políticos no traerían prosperidad para el país, sino días aciagos, ruina y hambre. El pensamiento bíblico reza que “por sus frutos los conoceréis”, esos fueron el saqueo del erario y la institucionalidad pública. Para muestra un botón: la contralora jamás auditó algo, más bien levantó el control previo, despilfarró y elevó la partida discrecional, y violentó los órganos Judicial y Legislativo. Además del récord de viajes presidenciales, se presume que hubo sobrecostos y coimas en las obras públicas, irregularidades en la Autoridad Marítima de Panamá, supuesto enriquecimiento ilícito. Hay que sumar las pandemias, inseguridad pública, educación pírrica, huelgas, violación de derechos humanos en la comarca Ngäbe Buglé, Colón y Bocas (casos dignos de ser llevados al Tribunal Penal Internacional).

No contento con ese desastre administrativo, el Presidente golpeó a todo adversario y persiguió a los empresarios competidores (dizque por no pagar impuestos). Además arremetió contra cubanos, norcoreanos, palestinos, venezolanos y otros. Es posible que el inquilino saliente del Palacio de las Garzas, no pueda disfrutar de su cuestionada fortuna y deba conducirse con mucha precaución, después del 1 de julio. Concluyo parafraseando a José Mujica, presidente de Uruguay: “La política es para servirle al pueblo y no para servirse de ella”.