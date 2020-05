Una fórmula para el progreso de nuestro Panamá

Pasaporte dorado

La competencia entre países por capital de inversión, empresas y talento humano a nivel global es más feroz que nunca. En un mundo globalizado, estos recursos buscan el mejor lugar para operar no dentro de sus países sino a nivel mundial.

Hay que ser realista, no idealista. Panamá es demasiado pequeño, el mercado local no da para mucho con aproximadamente 4.5 Millones de habitantes, el talento está limitado al igual que el potencial de inversión de sus ciudadanos más adinerados. Recuerdo siempre las palabras del ex presidente Nicolás Ardito Barleta “El éxito del país es exportar, exportar y exportar”. Abrir Panamá al mundo creará una réplica de Singapur en las Américas del que tanto se anhela por lo que debemos mirarnos en ese espejo.

Se anticipa que saliendo de la pandemia, el desempleo aumentará a cifras por los alrededores del 20%. Un golpe durísimo para la clase pujante y trabajadora de nuestro país. La construcción y el turismo son dos pilares fuertes de nuestra economía que antes de la pandemia se encontraban en estado crítico, ahora estarán en cuidados intensivos. El mercado inmobiliario de oficinas y condominios tomará entre 5 a 10 años para vender el inventario existente. El turismo, que apuntaba fuerte en el PIB aún con una pobre ocupación hotelera correrá la misma suerte con una lenta recuperación. Aparte de unas cuantas exportaciones de menor escala, el Canal y la mina de cobre serán los principales propulsores de la economía y está por verse los resultados de las Asociaciones Público-Privadas (APP). La inversión extranjera ha de ser nuestra punta de lanza.

Abrir un programa de naturalización de forma inmediata a inversionistas extranjeros bajo sustanciales requisitos, serias medidas de cumplimiento y fiscalización, traería grandes beneficios económicos inmediatos. Igualmente, también es el momento oportuno de promover y facilitar la llegada de profesores con PhD, científicos, médicos, y todo tipo de talentos para enriquecer y fortalecer nuestro nivel intelectual y cultural.

El programa de visas por inversión actual, aun reformado, no es lo que hará un impacto significativo en la economía del país.

Ofrecer la ciudadanía por inversión ha sido una herramienta exitosa en varios países para atraer a inversionistas y empresarios. En Europa, Chipre, Malta, Montenegro, Austria, Turquía y Bulgaria ofrecen la ciudadanía casi inmediata. Países como Reino Unido, Holanda, Portugal y otros dan ciudadanía dentro de unos años, de forma automática sin exigir muchos nexos con el país aparte de haber hecho una inversión. Turquía, por ejemplo, que requiere $250,000 en un bien inmueble, ya tiene 5,000 solicitudes aprobadas con 9,000 en proceso de aprobación después de solo un año. Observar que ninguno de estos casos exige presencia física en el país.

Canadá da la nacionalidad después de tres años de residencia. Canadá maneja cuatro categorías: inversionistas, emprendedores, profesionales autónomos y profesionales que tengan una profesión muy poco estudiada o desarrollada en Canadá, pero con demanda por esa especialización.

En el caso de Panamá se podría exigir como parte de los requisitos un componente social adicional como la donación a un fondo especial creado por el gobierno, que podría ser utilizado para mejorar la educación (entre otros, para aumentar la digitalización) o la Caja de Seguro Social, más una inversión en bienes inmuebles (empujando la construcción) o en un negocio y exigir presencia física en el país por un mínimo de tiempo. Esto luego conlleva ala compra de artículos, a consumo local anual en bienes y servicios y a la generación de empleos directos e indirectos.

Con el fin de evitar críticas de la OCDE, debemos seguir los ejemplos de programas desarrollados sobre todo por países del primer mundo. Cabe destacar que muchos programas que siguen vigentes con éxito no exigen la presencia del individuo en el país, aunque siendo la falta de presencia una de las críticas principales de la OCDE.

Resulta indispensable dejar el discurso y las trifulcas políticas que no hacen más que defender los intereses particulares y establecer como prioridad al panameño común que desesperadamente ansía oportunidades laborales y una vida digna.

Como un ejercicio básico, si establecemos inicialmente un máximo de 4 mil aprobaciones con requisito de una inversión mínima $400 mil cada una; el país recibiría una inyección de mil 600 Millones mínimos, lo cual es más de 40 veces lo que le produce Minera Panamá al gobierno en regalías. Si añadimos los cientos de millones en gastos de consumo por parte de los inversionistas y sus familias, el efecto económico sería aún mucho mayor.

Los panameños tenemos que abrir nuestras mentes a los factores que pueden enriquecer nuestra economía explotando todo lo que hemos podido avanzar estos años con leyes inteligentes, un centro bancario internacional y hombres de negocios y ejecutivos del primer mundo en el que incluyamos la migración controlada de cierto tipo de extranjero, que tenga un impacto directo en la economía de nuestro país. Es casi como decir, que hemos ido a un entrenamiento de cómo llevar a Panamá a evolucionar a un nivel a la par con los países de mayor progreso en el mundo.

El autor es promotor e inversionista