Una norma ‘kafkiana’

Ley 37 de 2009

Debo reconocer con humildad que la vice burgomaestre del municipio capitalino tenía razón cuando en reciente entrevista en un medio televisivo afirmó: “La consulta ciudadana –respecto a la inversión de 120 millones de dólares para la construcción de la “playa coimera”- “no es vinculante y es un mero formalismo”. En efecto, eso es lo que parece indicar la especie de “norma kafkiana” (deambula sin conducir a un lugar específico), Ley 37 de 2009, “Que descentraliza la Administración Pública”, en la que de los 11 mecanismos de participación ciudadana, solo el referéndum es medianamente vinculante (Artículo 136-C).

Los antecedentes de la mutación política de representantes de corregimiento (voceros populares de las comunidades) a pequeños caciques clientelistas del sistema plutocrático corrupto, que hoy repercute directamente en la Ley de Descentralización Pública, se ubica a partir del Acto Constitucional de 1983, evento mediante el cual fue desmantelada la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos y, en consecuencia, decapitado el “poder popular”. Para comenzar a desmontar este engendro jurídico o “colcha de retazos” de pragmática constitucional, a través de la constituyente, se debe modificar también el TítuloVIII de la Constitución para designar por votación popular a los Gobernadores (artículo 252) y a los “cuatro ciudadanos” miembros de la Junta Comunal (Artículo 251).

En materia legal y en rigor absoluto, la Ley de Descentralización Pública no establece el concepto de descentralización, sino “delegación y traslado de competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Órgano Ejecutivo…”, de manera que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la ley en comento no hay una real descentralización de la administración pública. Por otro lado, también se elude en este ordenamiento jurídico una noción más integradora y participativa, como lo es el “poder local”, y en su lugar se preceptúa el de “gobierno local”, como sinónimo de gobierno municipal (Artículo 4); por lo que constituye una condición sine qua non para eliminar el carácter kafkiano (opacidad jurídica) de la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015, la transformación del Título VIII de la Constitución, así como de la Ley de Descentralización Pública.

“La descentralización es un proceso de carácter global que supone, por una parte, el reconocimiento de la existencia de un sujeto -una sociedad o colectividad de base territorial- capaz de asumir la gestión de intereses colectivos y dotado a la vez de personalidad sociocultural y político-administrativa y, por otra parte, la transferencia a este sujeto de un conjunto de competencias y recursos (humanos, financieros, materiales) que ahora no tiene y que podrá gestionar autónomamente en el marco de la legalidad vigente” ( Borja, 1987, 23; citado Leis R, 33). A contrario sensu del real concepto de descentralización, la Ley 37 de 2009 hace “delegación y el traslado de competencias administrativas, económicas políticas y sociales del Órgano Ejecutivo, en forma gradual, progresiva, ordenada, regulada y responsable” (Artículo 1 de la Ley de Descentralización Pública).En la práctica esto se ha traducido en el traslado operativo del recurso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBIM) a Municipios y Juntas Comunales con el consiguiente clientelismo político y corrupción a nivel de gobiernos locales, a falta de una verdadera representación, participación y veeduría ciudadana.

¿Qué hacer? Modificar el Titulo VIII de la Constitución Política de la República y la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015, para propiciar una real descentralización pública, el surgimiento del “poder local” y un empoderamiento ciudadano. ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político