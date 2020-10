Una pequeña introducción al pensamiento Misesiano

Corriente

El Libertarismo es una expresión del Liberalismo Clásico con connotaciones anárquicas que defiende la Propiedad Privada, la Economía de Mercado y la eliminación total del intervencionismo gubernamental en la relación natural económica de los sectores productivos y distributivos.

Uno de sus mayores exponentes fue Ludwig Von Mises, un economista Austriaco, libertario, filósofo económico y racionalista que criticó fuertemente las consecuencias de los Estados intervencionistas, comunistas, socialistas y diferentes expresiones políticas y económicas que contrariasen los principios universales del libertarismo, y sentó las bases del capitalismo contemporáneo a través de su obra.

Una pequeña definición que hallamos en su libro Crítica al Intervencionismo es que: ‘La intervención es una disposición particular dictada de forma autoritaria por el poder social mediante la cual se obliga a los propietarios de los medios de producción y a los empresarios a emplear esos medios de manera diferente a como lo harían en otro caso’.

La propiedad pública de los medios de producción es la herramienta del socialismo para normalizar la expropiación de los medios de producción, los cuales emanan de iniciativa y capital privado, y pretender disponer de estos ‘recursos’ a la colectividad. Sin embargo, un fundamento liberal básico que refuta esta pretensión colectivista es que al proteger la iniciativa individual se estimula el bienestar común, en consecuencia la sociedad, la economía y el Estado se benefician. En otras palabras, saquear los productos y bienes privados no tiene nada que ver con la socialización de los medios de producción que también es un precepto desarrollado por Mises.

Sin embargo, cualquiera que defienda la existencia del estatismo refutará estos argumentos pero Mises tiene una posición determinada para la administración del poder político: el Estado debe ser un poder coactivo de la sociedad, sus herramientas, poderes y medios coercitivos deben ser abolidos, y en contraposición Mises propone que el Estado debe adquirir una actitud neutral con el Mercado, salvo para defender los intereses privados y generar las condiciones para estimular el mercado, la iniciativa privada y el interés individual.

Se puede inferir que Mises buscaba un divorcio entre el Estado y el Mercado, por lo que resultaba imperativo para el futuro de la sociedad que la política se desligara de la economía. Un discernimiento que no pierde vigencia hasta hoy en día. Mises como un profeta predijo la caída de la Unión Soviética, y la Mancomunidad de naciones que simpatizaban con esa doctrina y también mantenían las dictaduras más sanguinarias de la historia. No se puede olvidar que el Estado es un poder, y el poder debe ser regulado para no transgredir y someter al individuo.

Un punto inédito de la estructura de la teoría económica de Mises es el cuestionamiento a la legalidad del ordenamiento jurídico y las constituciones políticas nacionales. El Estado bajo ninguna circunstancia debe contrariar las políticas económicas y el libre mercado. La esencia jurídica y la consigna constitucional tienen carácter inapelable y coercitivo, por lo que es imprescindible establecer, al momento de su redacción, los parámetros claros que protejan la libertad económica del mercado, los individuos y sus iniciativas. Mises claramente indicaba que un Estado no debe servirse de sus leyes para acosar el libre mercado. El respeto a la propiedad privada debe estar debidamente regulado en la ley fundamental para evitar interpretaciones subjetivas en la práctica por parte de los gobiernos de turno.

Finalmente, debo concluir que el estilo de Von Mises está marcado por una profunda defensa de la economía de mercado, libertades individuales, y el individuo, porque la estructura básica de la sociedad es ese mismo individuo, y este debe ser el responsable de construir su propio progreso, bienestar y desarrollo pleno.

El autor es amigo de la Fundación Libertad