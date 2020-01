¿Qué vamos a hacer con la inmigración?

PLANIFICACIÓN ESTATAL.

En la historia de nuestro país han ocurrido inmigraciones desde el siglo XIX, a raíz de la construcción del ferrocarril entre Panamá y Colón. A principios del siglo XX se produjo la mayor inmigración que ha conocido nuestra república por razón de la construcción del Canal. Años después, nuestro país recibió otro tipo de inmigración durante la II Guerra Mundial, cuando miles de soldados estadounidenses circularon por las bases militares que tenía Estados Unidos en nuestro país.

Más recientemente recibimos inmigraciones de centroamericanos (salvadoreños y nicaragüenses) que vinieron debido a la difícil situación política existente en sus países. En la década de los 70 del siglo pasado era cuestión de todos los días encontrarse con servicio doméstico de origen salvadoreño y nicaragüense. Hasta donde tengo conocimiento, la mayoría de estos inmigrantes regresaron a sus países de origen. Posteriormente nos llegó la inmigración de dominicanos que buscaban mejores condiciones de vida y que aún permanecen en Panamá dedicados a actividades de distinto tipo. Después vinieron los colombianos, muchos de ellos con ánimo de invertir en el país y una gran cantidad buscando oportunidades de trabajo. La inmigración colombiana es la mayor que hemos tenido y constituye una realidad patente y cotidiana con la que convivimos.

La inmigración más reciente es la de venezolanos acaudalados y profesionales de clase media alta que llegan buscando invertir en compra de propiedades inmuebles, establecer empresas propias o emplearse como profesionales o trabajadores.

No hay duda pues, que Panamá es atractivo para los ciudadanos de otros países de la región. A pesar de esta realidad incontrovertible, no hemos desarrollado una verdadera política migratoria que esté a la altura de las realidades antes mencionadas. El concepto de inmigración se reduce a una serie de leyes y reglamentos de tipo formalista y a una oficina llamada Dirección de Migración que se limita a verificar que los requisitos formales se cumplen para otorgar permisos, carnets o documentos de identificación a los extranjeros.

Hasta donde tengo conocimiento no tenemos el personal profesional idóneo y capacitado que estudie y analice las repercusiones económicas, sociales, laborales, etc., de los inmigrantes que llegan a nuestro país. Gran parte del problema se debe a que no se han planificado, ni estudiado previamente las implicaciones de las inmigraciones antes mencionadas, las que han ocurrido en forma desordenada y descontrolada, al punto que nuestras autoridades desconocen el número de inmigrantes de un país determinado, así como sus profesiones, oficios, capacidades, etc. Me parece que de haber existido una política migratoria, se hubiera podido obtener un mayor beneficio para Panamá del fenómeno. Obviamente, la política migratoria debe señalar qué tipo de extranjeros deseamos y cuáles no deseamos. Así mismo, se deben identificar las profesiones que el país necesita y favorecer la permanencia en el país de los que tienen estas habilidades. Poco beneficio recibimos si llegan extranjeros que no tienen una profesión o habilidad definida, o que tienen profesiones o habilidades que chocan o traslapan con la de miles de panameños desocupados que también se podrían emplear en las mismas actividades. Consecuentemente, se produce un desplazamiento de la mano de obra nacional en favor de la extranjera, lo que no tiene sentido. De existir una política migratoria clara y bien estructurada, así como autoridades competentes interesadas en que se cumpla esta política, esto no sucedería.

Ciertos sectores empresariales y de empleadores señalan que muchos inmigrantes están dotados de cualidades que carecen los panameños, tales: ética de trabajo, responsabilidad, puntualidad, cortesía, etc. Este es un tema a considerar pero no en todo caso se podría esperar que estas cualidades que traen permeen hacia los grupos de trabajadores panameños. De ser este el caso, se obtendría un beneficio a favor de los trabajadores panameños que adquirirían los beneficios de estas cualidades.

Miremos ahora al futuro: ya se inició la ampliación del Canal y simultáneamente experimentamos un auge nunca visto en el sector inmobiliario, construcción, marítimo y turismo. El Inadeh realiza una brillante labor al capacitar a miles de panameños para que trabajen en estos sectores. Pero a la vez que se imparte esta capacitación, no parece que se tomen las medidas para evitar que en los próximos meses vengan al país extranjeros que quieran trabajar precisamente en las mismas profesiones y oficios que los panameños que está capacitando el Inadeh. Obviamente, esto es un contrasentido y puede traer serias complicaciones laborales y económicas. Urge pues una política migratoria fundamentada en el análisis económico y de planificación de recursos humanos. No me parece que debemos seguir considerando el fenómeno de la inmigración como algo inevitable que no podemos planificar de antemano. Una cosa es nuestro lema "Pro Mundi y Beneficio" y otra cosa es permitir que las oportunidades que se presentan sean aprovechadas, en primer término, por los extranjeros y después por los panameños.