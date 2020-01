¿Quién vendela patria?

Rómulo Emiliani

Empecé a preparar este artículo en el aeropuerto de los Emiratos Arabes camino a Sri Lanka. Veía en el mismo a muchas personas con atuendos de esa cultura caminando por los pasillos y esto me llamaba la atención. ¡Estaba ya en otra realidad no occidental!; un mundo diverso al nuestro donde el valor de los signos es tan importante. Ahora aquí, en esta isla milenaria en tradiciones, puedo apreciar mejor lo que es el respeto al pasado. Hay conciencia del pasado, de las raíces y de la historia. Esto es bueno siempre que no lleve a fundamentalismos y odios por religión o raza. De hecho, todos necesitamos saber de dónde venimos y cuál es nuestro pasado.

Asumiendo “nuestro vientre histórico” como el que nos gestó, y reconociendo que eso nos da unas características especiales que nos distingue dentro de nuestra gran familia que es la humanidad, podemos conducirnos mejor por el mundo.

Somos una parte de la realidad humana y nos llamamos panameños. No somos un pueblo grande ni una potencia, más bien somos de los pequeños países que pueblan la tierra.

Fuimos de España, también de Colombia y por razones diversas somos un país: un deseo fuerte de independencia con varios intentos de separación, un Canal querido por los norteamericanos por sus intereses estratégicos y económicos, debilidad y desidia colombiana. Y un día amanecimos siendo República, con un huésped viviendo dentro de nuestra casa.

Lo comparo a la persona de una vivienda humilde que alquila un cuarto a un potentado. Este instala en el mismo todos los adelantos tecnológicos, haciendo una mansión dentro la casa que sigue siendo pobre. Se da el lujo de prestar dinero y víveres y de influir en la casa del pobre al extremo de decir cómo debe gobernarla. Era una situación de colonialismo sin serlo legalmente, como sí pasó en la India y en muchas partes de Africa.

Pero como sucedió en esos países, creció un fuerte sentido de patria y una identidad que se plasmó en el folklore, la literatura y en muchas acciones concretas. Con la presencia norteamericana surgió una personalidad panameña muy propia.

Pero como siempre, las “treinta monedas” tientan y hacen caer a algunos. Esta pequeña patria está siendo vendida por los que practican el lavado de dinero y el narcotráfico; igual que por los contrabandistas de gran escala que no pagan los impuestos. Lo mismo hacen los que contribuyen a la mala fama de Panamá con las trampas y negocios burdos usando el poder que dan los gobiernos. También los extranjeros que viniendo a Panamá, nunca se involucran con lo nuestro y mientras se enriquecen, tratan con desprecio a nuestra gente. Lo hacen los que vienen hablando de religión o de creencias varias y se instalan en suelo patrio, comercializando la fe ofrecida y creando ghettos de poder sin ningún contacto solidario con el pueblo.

La venta de Panamá la realizan los panameños que ganando grandes fortunas, invierten todo su dinero fuera del país, asegurando además su futuro fuera del mismo si las cosas van mal aquí.

En Occidente no usamos generalmente trajes que nos distingan como cultura o país, como todavía es común en el Oriente. Pero así como S. Pablo nos pide que nos pongamos la armadura de la fe para combatir a las tinieblas, yo digo hoy en estas Fiestas Patrias que nos debemos vestir con la guayabera de la decencia, el sombrero pintado de la defensa de lo nuestro, los pantalones montunos de la promoción de la identidad nacional y calzarnos las cutarras del deber de la superación personal y colectiva.

Hay que proteger nuestros bosques agredidos por la deforestación, a la niñez golpeada por la desnutrición, a la juventud masacrada por los vicios y a la mujer que sigue siendo marginada y maltratada. Ser panameños de nacimiento o de corazón implica sentir orgullo por lo nuestro, contribuir a desarrollar los valores y el crecimiento económico con nuestra presencia y saber que aunque somos un pequeño pueblo (multicultural y racial), hay un filón de oro que nos conecta profundamente entre todos y es la unión hondamente espiritual y física de lo indio, lo negro y lo europeo, acrecentado ahora por la inmigración asiática en Panamá.

¡Feliz mes de la Patria! Somos algo nuevo en el mundo, una síntesis de continentes en menos de tres millones de habitantes. ¡Somos Panamá!.

El autor es obispo de Darién