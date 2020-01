La venganza de Marduk

Guillermo Sánchez Borbón En cuanto al caso del museo de Bagdad (y la consiguiente destrucción de las huellas físicas y espirituales de Súmer, la madre -y el padre también- de todas las civilizaciones que vinieron después), los gringos podían alegar en su defensa que los tomó completamente por sorpresa y que, además, todavía se luchaba en la ciudad.

No es cierto, desde luego. Tampoco es cierto que los militares no sabían de qué se trataba (no lo sabía Bush , para quien la civilización comenzó y -sobre todo si él continúa en el poder- terminará en Texas). Tan es así, que los misiles disparados por los portaaviones, y guiados a sus blancos por satélites artificiales, evitaron cuidadosamente destrozar los museos. Le dejaron esa tarea a las turbas. Pero aceptemos el argumento. ¿Cómo explicar entonces que hace apenas unos días hayan dejado saquear el museo que guardaba los tesoros artísticos de Babilonia? Ya empezaron a aparecer en el mercado clandestino algunas piezas del museo de Bagdad (¿sabías tú que la palabra museo viene de musa?). El FBI interceptó algunas en Nueva York (piezas, no musas).

****La fortuna personal de Sadam Husein se calcula en 10 mil millones de dólares. Ya encontraron los mil millones de su caja menuda. Cuatro soldados están presos por haber tratado de embolsillarse casi un millón. Tal vez los querían de souvenir.

****Con la victoria militar no terminaron los problemas de los gringos en Irak. Apenas han empezado. Quizás como castigo por el último saqueo, Marduk dejó en libertad a Tiamat, diosa babilónica del caos. Pruebas a la vista: la peregrinación de los shiítas, prohibida por Husein, y que tenía 30 años de no celebrarse. Se reunió en Bagdad un millón de seguidores de Alí, que gritaban "¡muera Husein!, ¡mueran los americanos". Los militares gringos, con la sagacidad política que los caracteriza, habían encarcelado al líder religioso de los shiítas.

Pero aunque no lo hubieran hecho, de todos modos habrían coreado las mismas consignas. Antes de que comenzara la guerra escribí que los shiítas no quieren la democracia, quieren una teocracia absolutista e intolerante. De ellos se puede decir lo que dijo un historiador gringo de los pioneros: no vinieron a Estados Unidos huyendo de las persecuciones religiosas, vinieron porque no los dejaban perseguir. Y Bush y Rumsfeld son tan ingenuos, que creen que agitadores iraníes son los culpables de que los shiítas se hayan alborotado. ¡Pobres sunnis, no saben lo que les espera! En cuanto a los kurdos, ellos tampoco quieren la democracia. Combatieron contra Husein porque lo odiaban, es cierto, pero también en la esperanza de crear un Estado nacional. ¡Pobres gringos, no tienen la menor idea del lío en que los ha metido el siete machos que los gobierna!

****Mientras tanto, en el otro extremo del planeta, Fidel Castro, aprovechando que el mundo estaba distraído con la guerra en Irak, ha reactivado el paredón y ajustado las cuentas a quienes se atreven a discrepar con él. En los primeros años, cuando yo todavía simpatizaba con la revolución cubana, me horrorizaban la penas escandalosamente largas por actos y palabras que en ninguna sociedad civilizada se consideran delitos. Huber Matos, comandante de las guerrillas que operaban en la Sierra Maestra, fue condenado a 30 años por haber tenido la avilantez de escribir una carta privada a Castro. En ella le dijo que consideraba un error entregarle la revolución a los comunistas. Armando Valladares se aguantó 20 años, supongo que por unos versos que no le gustaron al líder máximo. Un pequeño (y aislado) grupo de disidentes en Cuba convocó hace poco una conferencia de prensa. ¿Pedían la cabeza de Fidel (que ya no debe servir para mucho)? No; pedían libertad para actuar, pedían derechos humanos. Los condenó a 25 años de cárcel.

Todos los intelectuales de valía del mundo se han vuelto contra la tiranía arbitraria y caprichosa de Fidel Castro. La última deserción es muy significativa. El novelista José Saramago -Premio Nobel- fue toda su vida comunista, y siguió siéndolo aun después del hundimiento del sistema. Acaba de declarar que él subió al barco de la revolución cubana desde el principio. Aguantó tornados y huracanes. Pero estas condenas eran demasiado para él. "Aquí me bajo", explicó. Naturalmente, la prensa de la infortunada isla lo acusará de haberse vendido al imperialismo yanqui, de ser agente de la CIA y de otras zarandajas que ya no impresionan a nadie.

**** Si a los gringos les preocupan tanto los gases venenosos, debieran comenzar por limpiar la geografía nacional, como decía el finado, de todos los tambuchos de gas mostaza que nos dejaron como recuerdo tangible de su paso por Panamá. Ellos la contaminaron, ellos tienen la obligación de llevarse todos estos peligrosísimos booby traps.