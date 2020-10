Pandemia

El elemento humano que sin duda será el símbolo de la pandemia, es la ventana. Creo que como nunca, en estos meses, nos hemos asomado tanto a ellas. Teniendo puertas por las que poder salir, las ventanas eran algo secundario, pero en estas circunstancias se han convertido en nuestro punto de encuentro con la vida que hemos dejado en las calles.

Ahora nos asomamos con nostalgia, con tristeza a veces, quizás con miedo, y son más seguras que el riesgo evidente que encierran las puertas, sobre todo cuando nos toca salir a la vida a pesar de la posibilidad de contagiarnos, porque aunque es mejor quedarse en la ventana, a muchos las circunstancias les reclaman seguir trabajando a pesar de todo.

En ese punto de encuentro con nuestras ventanas, en ese espacio de anhelos e incertidumbres, conviene reflexionar, una vez más, sobre lo que nos espera cuando abramos del todo la puerta. No habrá ni “nueva normalidad” ni seremos mejores, tocará ponernos a trabajar para reconstruir las instituciones de nuestro país. Desde la ventana pongan ojo a los responsables de este desastre.

Lo que está ocurriendo en Panamá, no lo trajo la pandemia, la pandemia lo ha hecho evidente. La mala calidad de la educación, de la salud o de la seguridad, son resultado de una corrupción que desde la seguridad de las ventanas está más clara que nunca. Ha sido siempre así de terrible, pero los mitos y propagandas nacionales no nos han dejado ver la realidad, o no hemos querido.

Tenemos la responsabilidad de no dejar pasar la salud que viene (porque esta pandemia pasará) para darle un giro histórico a nuestra democracia. Ahora que sabemos cómo han sido siempre las cosas, toca cambiarlas. Si no lo hacemos terminaremos formando parte fundamental de la corrupción, la parte que se deja conguear para que todo siga siendo mucha queja y poca acción de cambio. Y eso les encanta a los entusiastas de la ignorancia.

El autor es escritor