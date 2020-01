La verdad de los impuestos

ESTRATEGIA.

Para la mayoría de los políticos y burócratas, la llamada reforma fiscal es su cubierta para subir los impuestos. Y como tal no es una sorpresa que el nuevo gobierno de Panamá encuentre que es imposible evitar el aumento de impuestos como una forma de justificar la falta de balance fiscal. Se torna lógico colocar los intereses de los políticos y burócratas sobre los mejores intereses de la mayoría de los ciudadanos y contribuyentes, como son, los presupuestos resultantes de las caídas en los ingresos fiscales y que han inducido a funcionarios públicos a emitir bonos para cubrir este déficit. Es cierto que el repago de deudas creado por este déficit impactará a las futuras generaciones. Pero el alza de impuestos no es la mejor forma de actuar para sus intereses. Sería mejor poner un alto al despilfarro fiscal y al gasto políticamente motivado que inhibe que la economía panameña crezca potencialmente a largo plazo. Entonces habrá una mayor igualdad para que la población joven encuentre más trabajos buenos cuando entre a la fuerza laboral. Parece ser que las propuestas "reformas fiscales" no son más que una táctica para aumentar los impuestos y están basadas en una suposición implícita de que el gasto del Gobierno refleja las preferencias de la mayoría del país. La teoría económica y la evidencia empírica sugieren la tendencia del gasto para ajustar el ingreso fiscal disponible en lugar de hacerlo de otra forma. Se muestra que los gastos del Gobierno están influenciados por las batallas políticas entre los contribuyentes y los grupos interesados en el objetivo de beneficiarse del gasto mayor del Gobierno. Por el contrario, encontramos el interés del Gobierno de proporcionar cosas que no debería. Mientras tanto, esas cosas que la mayoría de los ciudadanos piensa que el Estado "debiera" proporcionar son de baja calidad, tales como la educación, seguridad y las carreteras.

Mientras tanto, la reforma fiscal por parte de los gobiernos centrales y locales ha demostrado un progreso escaso. Y aquí se mantiene la fuente esencial del problema con déficit y deuda. A pesar de que los ingresos desaparecen durante la depresión, las demandas al Gobierno no. La tendencia del Gobierno es aumentar las tasas de impuestos durante la depresión, mientras que se incrementa la obligación para el gasto durante la prosperidad. Y en lugar de eliminar los gastos frívolos en proyectos, los políticos asustan a los ciudadanos insistiendo en recortar los servicios "esenciales". Esto nos lleva a una tendencia de imponer aumento en los impuestos cuando los tiempos están malos. Desafortunadamente, no hay una mejor receta para crear condiciones para un futuro estancamiento. Los impuestos tienen un impacto económico y social tan importante que a los políticos no se les debiera permitir la recaudación de ellos sin mayor vigilancia democrática. Dejados a sus propias unidades y asesores, los funcionarios elegidos y sus burócratas designados buscan nuevas y un sinfín de formas de gastar más y más dinero de los contribuyentes.

Los Gobiernos no pueden crear riqueza y tampoco nuevos trabajos. Todo lo que ellos pueden hacer es redistribuir el ingreso y la riqueza. Pero usualmente esto lo hacen mal debido a las altas pérdidas provenientes de la ineficiencia y corrupción.

Cualquier trabajo "creado" por el Gobierno involucra una compensación de la responsabilidad fiscal. Tomando estos dineros de los sectores privados, menos trabajos pueden ser creados, por lo que no puede haber ningún incremento neto.

También se ignora el impacto negativo de la redistribución coercitiva del ingreso y la riqueza. Los impuestos más altos tienden a reducir los incentivos que inspiran el riesgo empresarial y el deseo de trabajar.