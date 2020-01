Los vicios del poder: Berna Calvit

DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

Mientras miles se marchaban a carnavalear y algunos a descansar lejos del bullicio en sitios de playa o en el campo, otros nos quedamos a disfrutar de la ciudad sin tranques; sin la estridencia de las bocinas y las motocicletas; hasta del aire, que olía diferente, limpio. Me alegra que el Carnaval en ciudades y pueblos de Azuero y en otros puntos del interior se superan cada año en creatividad y esplendor; costearlos con dinero propio los libra de tener que pagar favores políticos. Felicitaciones.

El Carnaval de la City 2013 nos costó $2 millones 950 mil y aquel enredo con el cantante Don Omar; el Carnaval Metro City 2014 (y dale con la City, así, en inglés) ni los $3 millones para el jolgorio y mucha tecnología lograron hacer del Carnaval capitalino un espectáculo con el atractivo, el lujo y la categoría de los que menciono antes; falta ver si Salo Shamah pedirá una partida extra como hizo el año pasado.

Los últimos carnavales que se recuerdan como lucidos los organizó la empresa privada en 1986 y 1987; los empresarios Gago y Pascual estuvieron a cargo del Carnaval Diamante (1986) y el Carnaval Tropical (1987) respectivamente; en cambio los que han organizado desde entonces los diferentes gobiernos han sido decepcionantes. Clavo pasado. A ver si el próximo gobierno cambia la fórmula para esta fiesta, indudablemente la favorita del panameño.

Gracias a la recomendación de un lector con buen ojo para los libros, aproveché esos días para empezar a leer El saqueo de Roma, de Alexander Stille, escritor y reputado periodista estadounidense; su prolija investigación sobre Silvio Berlusconi, nombre que ha estado muy vinculado al gobierno actual, recibió excelentes críticas. El Chicago Tribune dice: “Nadie ha explorado mejor que Stille las mentiras y atropellos, los delirios y frivolidades, las bravatas y groserías de Berlusconi...”. El historiador estadounidense Arthur Schlesinger, Jr. considera el libro “...una brillante inspección de la democracia. El dinero, la publicidad, la propaganda y el híper ego pueden convertir el sistema democrático en un engendro corrupto...” .

En la contraportada se lee: “...es un riguroso trabajo de investigación sobre la sinuosa trayectoria de un caudillo que parece concebido por el doctor Frankenstein de la política posmoderna, pero también puede leerse como una irónica lección cautelar para los consternados ante el penoso espectáculo ofrecido por quienes ocupan las tribunas de nuestro suelo patrio...”.

Es un libro extenso y no lo he terminado; pero hasta donde he leído se aprecia cómo, durante años, Silvio Berlusconi tejía con la habilidad de las arañas los hilos de la corrupción en los que atrapó senadores, jueces, periodistas, políticos, banqueros, industriales. Temprano en su vida aparecen vínculos con mafiosos (a principios de los 70 uno de ellos “chofereaba” a sus niños); hay sospechosas lagunas sobre el origen de su inmensa fortuna para lo que pudo haber usado Fininvest, para lavar dinero mafioso, una de las muchas actividades en las que aparecen las manos sucias de Berlusconi.

¿Cómo llegó a la política, cómo le sirvió para torcer la justicia y todos los poderes y ponerlos a su servicio? ¿Cómo usó al primer ministro Bettino Craxi, destituido en 1992 al comprobarse su corrupción durante el proceso judicial Manos limpias? Puede decirse que Craxi, que murió en Túnez a donde huyó, era el regiamente retribuido mandadero de Berlusconi y sus socios.

Nada escapaba a la gula empresarial y la ambición de poder del galante y presumido Silvio, un enamorado de sí mismo; además de ser “pulpo mediático” con radio, editoras, prensa escrita y televisión que utilizaba para atacar a los enemigos, glorificarse a sí mismo y aumentar sus riquezas (ej. sobornos para que los ministerios pautaran cuñas en sus negocios), se hizo dueño de una cadena de supermercados; del equipo de fútbol Milán, con el que lograba que la fanaticada italiana lo identificara como benefactor, otro paso bien calculado hacia la meta que perseguía: el poder total. Varias veces vio peligrar su imperio, pero salía adelante porque los escrúpulos no lo estorbaban y porque sabía corromper como nadie.

Sobre su popularidad, sin duda un fenómeno, dice Stille que a Berlusconi le dio excelente resultado manejar la apariencia, que es más importante que manejar la realidad porque en política, con apariencias “se puede preservar la popularidad a pesar de la incompetencia atroz, la corrupción y la decadencia nacional”. Tal como va el libro, hasta el final habrá prostitutas, impunidad, bufonadas y corrupción porque nada escapaba a la voracidad y la soberbia de este hombre.

La edición en español del libro es de 2010 por lo que no creo que aparezcan hechos y nombres que ahora nos resultan tan familiares (Lavitola, Finmeccanica, AgustaWestland, IBT Group, bunga-bunga, la quinceañera Ruby, etc.). Para Berlusconi los sobornos son “moralismos absurdos, reglas impuestas por los países con los que se hace negocio”. Si lo dice es porque lo sabe, pienso yo.

Hoy el altanero y burlón Berlusconi, humillado y políticamente maltrecho, está a merced de la justicia italiana. Como en las películas de los malos y los buenos, qué bien se siente cuando al “malo” le llega su hora. El saqueo de Roma es una radiografía que muestra los vicios del poder. Y de cómo la descomposición social los permite.