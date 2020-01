Lo que viene... por signo

Y continuamos con las predicciones para el 2003.

Cáncer: En los tres primeros meses del año la salud será a lo que debes prestar atención; es mejor que no postergues chequeos médicos, recuerda que si te cuidas podrás cuidar de los que amas. En este nuevo año, lo económico estará sobre una sola idea: aprovechar las oportunidades que se presenten, con ello tu vida dará un giro afortunadamente para bien. Los viajes estarán muy favorecidos, sobre todo para las solteras, quienes podrán conocer a alguien especial, y para las casadas es preferible dejar los celos de lado y fortalecer los lazos de amor.

“Tú construyes el puente que te lleva a la felicidad”.

Leo: El año 2003 se avizora para finalizar lo que dejaste pendiente el año pasado. Es un año donde las situaciones económicas marcharán bien aunque tus aspiraciones serán mucho más altas. En los primeros meses la desconfianza en el ser amado estará haciendo que veas las cosas un tanto negativas, pero finalmente verás la luz del amor, ya que un viaje con la pareja hará que cambies el panorama de tu vida sentimental. En cuanto a lo profesional, una propuesta muy interesante que tendrás que analizar antes de llegar a una determinación. En este año procura que el optimismo te acompañe, pues tenderás a deprimirte por cositas de poca importancia.

"El trinar de las golondrinas te dan el encanto de la alegría”.

Virgo: Estarás recibiendo este año con una mejor aptitud para ir tras aquello que le dé seguridad a tu vida. Los acontecimientos algo inquietos pasados ahora cambian positivamente, mostrando luz verde en todos tus proyectos que caminaban algo lentos. A mediados del año, el amor o algún compromiso emocional profundo harán que las esperanzas vuelvan al corazón; viajes productivos o vacaciones agradables serán el toque mágico.

"Un coro de ángeles canta para que seas feliz”.

Libra: Es un año donde el deseo de iniciar algún proyecto o negocio se pone de manifiesto; por fortuna, surgirá el apoyo de alguien importante haciendo que tus planes se beneficien. Es un año para dejar trabas y empezar una nueva actitud. En el amor sentirás manifestaciones de amor de alguien que significa mucho para ti; deja heridas pasadas y despierta a todo lo bueno que Dios ha dispuesto en tu camino. A mediados del año afina detalles relacionados con tu labor, pues viene alguna propuesta que debes analizar con tacto. Para finales del año, viajes. El acercamiento de un nuevo amor vivirás a plenitud, y encontrarás la estabilidad que buscabas emocionalmente.

"Es un año para sembrar la semilla de la prosperidad”.

Escorpión: Los viajes serán los que te estarán acompañando durante todo el año. En los primeros tres meses sentirás el deseo de manifestar tu amor de muchas maneras, sin embargo las inseguridades podrían hacerte pasar una mala jugada; limpia tu corazón de dudas, pues dependerá de ti el éxito sentimental. Negociaciones que al principio no se veían tan favorecidas se despejarán dando entrada a nuevos planes. El dinero y la suerte te estarán acompañando. A finales de año no tomes decisiones apresuradas, y analiza todo documento antes firmar. Además, no permitas que terceros den un comentario equivocado de la persona que va contigo por el camino del amor.

"Estás en este mundo para ser feliz”.

Sagitario: Brillarás con luz propia, pues al empezar el año tus encantos llamarán la atención de propios y extraños. El deseo de amar y ser amada traerá como consecuencia que la pasión que vive en ti se exalte. En los primeros meses iniciarás nuevos proyectos donde surgirán algunos contratiempos propios de una persona perseverante y de espíritu innovador como el tuyo; sin embargo, los concluirás a mediados del año, época en que viene una etapa de desarrollo y superación. Asumes responsabilidades y tomas el control de algo importante, por eso no faltarán personas que deseen opacar tu brillo personal; sin embargo, es mejor no hacer caso a comentarios que no traen buenas intenciones.

"Más allá de las estrellas, los sueños se hacen realidad”.

Capricornio: El amor jugará un papel importante en los primeros seis meses, pues estarás cerca de alguien que significa mucho para ti; es mejor liberarte de tensiones y preocupaciones que no te permitan disfrutar de la luz emocional. El estudio o trabajo se verán beneficiados, pues entras a una etapa de crecimiento personal; es momento de ser como una esponja, absorber todo tipo de conocimiento. Es un año en el cual el pensar más en ti, en tu seguridad y estima personal se acrecientan, con ello mostrarás más fortaleza. Este año traerá cambios positivos donde romperás cadenas de atrasos; con ello lograrás darle frente a todo lo que ha venido siendo una carga para ti.

"Tener fe es también creer en un mañana mejor”.

Acuario: Todo aquello que te inquietaba el año pasado ahora se aclara, pues el año 2003 te depara muchas sorpresas; te sentirás con vitalidad para canalizar tu energía creativa pues profesionalmente se abren muchas opciones. Estarás en un terreno fértil que harás productivo. Disfruta de lo bueno que trae este año, y sonríele al amor, pues tal vez te muestres un poco fría y distante de la persona que amas; es momento de dar brillo a tu relación. Para el segundo semestre aconsejo llevar las cosas por el lado de la paciencia.

“Los ángeles te señalan el camino de la felicidad”.

Piscis: Nuevas energías te acompañan en este nuevo año, donde el vencer y superar obstáculos serán la clave para el éxito. Moverás todo tipo de papeles, transacciones o reuniones que darán brillo a tu espíritu; además, la pasión se exalta dando muestras de tu afecto a los que verdaderamente amas. Aprovecha para ir sin temores y despertar hacia nuevas emociones. Este año tu palabra debe ser optimismo, esperanza y fe, ello hará que tengas en tus manos las llaves mágicas para abrir puertas de progreso. A mediados del 2003 aprovecharás las grandes oportunidades que se presentan profesionalmente. Mantén todo el año la armonía interior que te caracteriza, así buscarás la solución más armoniosa a cualquier dificultad que se presente en el seno familiar.

"Que tu fe sea más grande que las dificultades”.