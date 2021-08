Viernes de represión y de gozadera

Lo que para los amargados es el aniversario del Viernes Negro, para mí y mis compinches de las Fuerzas de Defensa es el recuerdo del “viernes de gozadera”. Para entender mi reacción-así como mi participación en aquel notorio suceso- tendría usted que estudiar con cuidado mi perfil psiquiátrico. Fue para mí una gran suerte estar bajo el comando de mi general porque disfruto al infligir dolor, ya sea físico o emocional. Causar daño a otro es lo que más me satisface. Y toda mi vida está orientada a procurar esa satisfacción.

Mi cobardía innata me lleva a ocasionar sufrimientos al más débil, al desvalido, a quien por ser menos robusto -o por no poseer un arma de fuego con la que pueda volarme la tapa de los sesos- no puede enfrentarse a mí. Huyo, con pavor, del más fuerte, como lo hice el 20 de diciembre cuando invadió el gringo. A fin de cuentas, no hice más que seguir el ejemplo de mi jefe, añorado por el PRD, quien tras el primer disparo puso pies en polvorosa y, disfrazado de mujer, se fue a refugiar bajo la sotana de los curas. ¡Ese es mi general! ¡Ni un paso atrás!

En todas las sociedades hay gente como yo. En las sociedades democráticas avanzadas existen controles igualmente democráticos que impiden que sujetos de mi índole produzcan graves perjuicios a sus semejantes. Por el contrario, en las sociedades de tendencia autoritaria -o en aquellas que por desgracia caen en manos de un tirano- nuestros talentos son más estimados que agua en el desierto. Las tropas de choque y los servicios de espionaje nos reclutan con avidez y nos dan rienda suelta para que actuemos de acuerdo con nuestros sádicos impulsos. Esa fue la "línea" que bajó del jefe aquel "viernes de gozadera".

Para permitirnos alcanzar niveles superiores de satisfacción, próximos al orgasmo feroz, nos arengaron en el cuartel, repitiéndonos hasta la saciedad las creativas muletillas inventadas por el ideólogo Nils, el colombiano Epaminondas, Ritter Sunday y Solís Penca. Nos dieron droga para tonificar el ánimo perverso. Y así, equipados con mangueras, gases lacrimógenos y armas de fuego, nos lanzaron a la calle, cual jauría demoníaca.

A mi pelotón le tocó formar una columna frente a la Iglesia del Carmen, ante la cual se fue congregando un grupo de manifestantes, ridículamente ataviados de blanco, como si vestir prendas de ese color fuera a disuadirnos de nuestras sanguinarias intenciones. Recuerdo que justo frente a mí se detuvo un joven alto y delgado quien, junto a su padre y el resto de la concurrencia, nos espetaba consignas civilistas. Cuando mi capitán dio la orden de atacar, lo tenía visto para reventarle el cerebro. Lástima que corrió tan rápido que no lo pude alcanzar. Si le hubiera despedazado la cabeza o quebrado el espinazo, como anhelaba hacerlo para satisfacer mi sadismo, aquel individuo no tendría hoy posibilidades de mortificar, cada quince días, en las páginas de un periódico local, a la gente de mi calaña enquistada en el gobierno.

Alcancé, eso sí, a una señora de edad madura (una "vieja pendeja", como decimos en el cuartel), quien tuvo la desgracia de tropezar y caer de quijada sobre el pavimento. No contentos con verla sangrar profusamente, entre varios le caímos a manguerazos. Los pedidos de misericordia de la vieja nos incitaban a vapulearla con más saña, a vilipendiarla con maldad, a arrastrarla por el pelo y arrojarla al alacrán. Ya en la cárcel, junto con otros cientos -quizás miles- de ciudadanos, la vieja pendeja sufrió nuevas torturas, insultos, vejámenes y ultrajes a su dignidad humana, a manos de los grupos criminales que el régimen mantenía en los penales para aterrorizar a los presos políticos.

Esos eran tiempos buenos para la gente como yo, pues había para nosotros seguridad laboral en las Fuerzas de Defensa, los batallones de la dignidad o los codepadis, todas ellas "instituciones" de la dictadura. Nuestro jefe máximo poseía el monopolio de la violencia y estábamos sometidos a su dominación, pero teníamos seguro el pan e impunidad total para satisfacer nuestros instintos. Hoy, la situación es un poco distinta, pero no del todo adversa. Ya no hay monopolio de la violencia: el uso de la fuerza está distribuido entre incompetentes y corruptas entidades estatales de orden público, agencias privadas de seguridad, pandillas, mafias y grupos de sicarios. O sea, que oportunidades de trabajo no nos faltan, aunque es preciso buscarlas, competir por ellas y cotizarse en un "libre mercado". Afortunadamente, hay muchos norieguistas en el poder y como reina un ambiente de completa impunidad que a nadie -nadie- le interesa revertir, los sádicos como yo no corremos mayores riesgos. Existen las condiciones para que consigamos nuestra chamba y sigamos actuando sin limitaciones.

Algunos mentecatos, como la vieja que descuajaringamos, se lamentan de esta situación y rememoran el Viernes Negro. Piensan que lucharon por gusto, pues 20 años después de su gesta no hay en este país ni justicia, ni democracia, ni libertad. Pobres idiotas. Lástima que nuestro jefe no dio con suficiente claridad la orden de reventarlos a todos, sin excepción. La hubiésemos cumplido con el mayor gusto y hoy nadie se acordaría de la palabra "civilismo". Todo sería "norieguismo", como lo quieren el Muñeco y su consorte. ¡Viva el Man! ¡Viva el "viernes de gozadera"!

El autor es catedrático de Ciencias Políticas y fue director general de Política Exterior