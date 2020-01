Las visas como inútil mecanismo de control

El reciente anuncio hecho por autoridades ecuatorianas se suma a otros parecidos hechos por autoridades panameñas, en el sentido de exigir visa a los ciudadanos colombianos que deseen ingresar a territorio de dichos países. En el contexto del desarrollo del conflicto interno en Colombia y los temores que se han despertado en los países vecinos, sobre el desborde del conflicto en sus territorios, ésta constituye una propuesta peligrosa, ilegal, riesgosa y obstruccionista. Va en contra del espíritu comunitario que pretendieron darle los mandatarios andinos desde la Cumbre de Trujillo (1996) y de cualquier otra iniciativa tendiente a la integración política, económica, social y cultural de nuestros pueblos. Constituiría un ejemplo de cómo, en dichos países (por presión militar interna o presión diplomática externa), prevalece la agenda de seguridad militar sobre los asuntos de carácter humanitario. Esto se demuestra con la creación de un cordón de seguridad en la frontera de Colombia: hay entre 40 mil y 50 mil soldados alrededor de dichas fronteras.

No deja espacio para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, de derecho humanitario y derecho internacional sobre refugiados, pues todo lo deja en manos de autoridades policiales, migratorias y/o militares. Frecuentemente, éstas desconocen las obligaciones humanitarias que les corresponden a sus Estados. Va contracorriente de las dinámicas de la globalización, que precisamente intentan favorecer el libre tránsito de bienes y personas a nivel regional, hemisférico y mundial. Va a repercutir negativamente en los flujos de comercio fronterizo. En cualquiera de estos espacios fronterizos ocurren grandes flujos comerciales –legales e ilegales–. Por lo tanto, partiendo de ésta, ambos renglones se van a ver afectados por estas medidas migratorias. Pero además, tendrán impactos sobre el comercio, la cultura, los intercambios sociales y económicos, particularmente de las zonas de frontera.

Constituiría una violación a los acuerdos supranacionales adoptados por los países andinos en el marco de los mecanismos de integración tales como el de la Comunidad Andina de Naciones. Aquí, hay que revisar el cumplimiento o no de los acuerdos sobre pasaporte y Tarjeta Andina adoptados hace tiempo, pero no implementados. No se han aplicado en estos espacios todas las previsiones e instancias comunitarias destinadas a permitir el ejercicio de dicho derecho. Se trata de acciones de los países vecinos que pretenden dar más seguridad frente a la situación colombiana: temor, aprestamiento policial y militar. Ahora vienen medidas unilaterales de carácter migratorio. Durante la vigencia del proceso de negociaciones (1998-2001), se favoreció la posición del diálogo. Ahora, más bien la exclusión, el aislamiento de cara al recrudecimiento del conflicto. Lo peor es que estas medidas no solamente no van a tener los resultados que se prevén; tampoco evitarán el flujo de personas, aunque sí van a dar justificación para expulsiones, deportaciones y la desconsideración de casos de solicitud de refugio. Las fronteras alrededor de Colombia siguen siendo igual de extensas, permeables y difíciles para el control. Incluso podríamos exagerar y decir que, la implantación de visas afectará específicamente a aquellos que llegan al otro país por vía aérea, con intención de quedarse por un buen tiempo. Sabemos, sin embargo, que al final afectará a todos: los que llegan por la vía formal, los que llegan por la vía informal, pero ahora nos preocupan los solicitantes de refugio. La obligación de visa dará justificación a los policías, soldados o autoridades migratorias a expulsarlos, sin más, y ello constituye una violación a las obligaciones que tienen los Estados en relación al refugio, al asilo, la protección que se les debe a aquellos que cruzan la frontera por motivos de la violencia.

El autor es abogado y representante de Consejería de Proyectos en Colombia