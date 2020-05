Viviendo la época de lo impensable

Reto empresarial

Antonio Gala dijo una vez: “ninguna edad es un burladero” (la barrera en la plaza de toros); hay que estar siempre en la plaza, frente a la bestia. Por eso aquí seguimos escribiendo con el verbo - a veces ardiente - procurando lograr que algo ocurra. La felicidad es acción… y ahora la mía (vivo mi año 83) es pensar y escribir, sin cálculo o agenda otra que no sea lo que considero es para beneficio del país.

En estos meses de cuarentena no estamos condenados por miedo a ser víctimas; nunca antes en la historia de la humanidad el individuo ha tenido tanto poder. Por eso, aun desde nuestra casa, tenemos que accionar… ejercer nuestra ciudadanía, apoyar y, a la vez, exigir. Apoyar a los admirados médicos y personal de salud, y conocer al muy importante equipo económico y de empresarios, quienes junto con el equipo de salud decidirán las aperturas con fechas meta y la mayor racionalidad posible… a la vez que exigimos transparencia y, donde no la haya, ¡una acción rectificadora creíble!

Frente a esta impensable experiencia que vivimos, recordemos aquel dicho: “experiencia no es lo que le ocurre al hombre sino la que hace el hombre con lo que le ocurre”. Cada uno, a su manera, debe ejercer su ciudadanía, su poder individual. ¿Tenemos dudas? Expongámoslas con firmeza y propósito.

En toda acción dejemos brotar nuestro natural sentido de justicia, nuestra solidaridad. Mi “pariente” Einstein escribió: “una vida vivida para los demás es una vida de valor”. Esto es especialmente importante para aquellos de nosotros que hacemos empresa. Frente a la oscuridad económica que vivimos, con cero ingresos, tenemos que hacer lo imposible para que nuestros colaboradores (aún en sus casas), tengan ingresos para sobrevivir…y, sobre todo, que mantengan sus empleos.

Durante mi año en la Escuela de Periodismo Nieman, en Harvard, tuve el privilegio de tener como profesor al famoso John Kenneth Galbraith, quien dijo una gran verdad: “el dolor de no tener empleo solo puede ser tolerado por aquellos que no conocen la terrible experiencia”. Yo sí lo experimenté en mi primer exilio, por lo que le digo a los empresarios que hay que hacer todo lo posible, y hasta lo imposible, para que ningún colaborador se quede sin ingresos… y aún peor, sin empleo. Recordemos que para la empresa los colaboradores no son simplemente un “costo” sino un valor, un activo…probablemente el más valioso, aunque según las reglas contables no aparezcan en el balance de situación.

¿Cómo se hace para lograr ésto? No sé, pero lo que les aseguro es que hay que hacerlo. Para eso somos empresarios creativos, para saber resurgir de las cenizas, junto a nuestros colaboradores. Lo hemos hecho antes… y lo volveremos a hacer.

Nosotros dos estamos pasando esta cuarentena en nuestra casa en Coronado. El patio, la tierra, la naturaleza y sus seres vivientes nos hacen más llevadera la carga. Ortega y Gasset nos recuerda que yendo de la ciudad al campo se gana en sinceridad. Nos sentimos más a gusto rodeados por la naturaleza porque es la despreocupación perfecta y – como escribió Nietzsche – “ la naturaleza no tiene opinión acerca de nosotros; nos acepta tal cual”.

Volviendo a nuestra situación impensable: frente a ella tenemos que proteger la figura del presidente para conservar la gobernabilidad frente a la crisis, que si ha sido durísima en términos de salud, será tanto más dura en lo social y lo económico. No son problemas separados o separables… son todos parte integral de la misma crisis. Hay que lograr la total y creíble transparencia, cueste lo que cueste. Hay que cortar de tajo la falta de transparencia que es una bola de nieve en crecimiento, antes de que sea irreversible del todo. Fue una imprudencia “usar” a la ministra de Salud políticamente; no funcionó, y ella no debió aceptar ese golpe a su credibilidad de esa manera. Ella convocó a un grupo inigualable de expertos y ha manejado hasta ahora una situación - casi que imposible - con eficacia. Igual debe hacer el presidente ante la apertura económica. Un grupo de empresarios claros y tolerantes debe reunirse con la ministra y sus técnicos para –con conocimiento y racionalidad – ir abriendo las empresas, manteniendo como la más alta prioridad, la conservación de empleos.

Estamos todos forzados a la completa, arriesgada, imprescindible y placentera creatividad. Es todo un solo problema: de salud, social y económico. Hay que tener grupos de expertos en las tres disciplinas, trabajando al unísono.

Aunque nos sea difícil pensarlo ahora, tengamos presente que la crisis de hoy será motivo de cuentos y chistes mañana.

El autor es fundador del diario La Prensa