Con vocación internacional

Jorge R. Arosemena Román Cuando hace dos años y medio el presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación Ciudad del Saber recibió de manos de la Sra. presidenta, Mireya Moscoso, la llave simbólica del patrimonio de la Ciudad del Saber en Clayton, se hizo patente uno de los grandes logros de la Fundación: su caracterización como un proyecto de Estado, de interés nacional. Esto, precisamente, explica que este sueño, iniciado en 1994 con los auspicios de la administración del presidente Pérez Balladares, haya contado y cuente con el respaldo de la administración de la presidenta Moscoso.

Los panameños somos capaces de colocar los temas de interés nacional por encima de las diferencias políticas que caracterizan y fortalecen el sistema democrático. La participación desinteresada de un número importante de panameñas y panameños de los sectores académico, empresarial, laboral y gubernamental, se ha constituido en pilar sólido para la realización del sueño de sustituir soldados y armas por estudiantes y libros en lo que fuera una base militar.

Hoy día el sueño se proyecta con solidez hacia el futuro. Una veintena de programas académicos se lleva a cabo con la participación de prestigiosas universidades como McGill, Cornell, Texas A&M, California-Davis, Tulane, Florida State, Isthmus, y la School for International Training. En el terreno de la investigación se desarrollan actividades en campos que van desde el estudio y crianza en cautiverio de águilas arpías (Fondo Peregrino), hasta el cambio climático (CATHALAC) y el desarrollo de técnicas innovadoras de reforestación (Futuro Forestal). Entre los programas en gestión destaca la futura Universidad Marítima de Panamá, un consorcio en formación que incluye a la Autoridad Marítima Nacional, la USMA, la Universidad de Panamá y la Universidad de Texas A&M, mientras Southern Methodist University iniciará programas de maestría en ingenierías de las comunicaciones y campos afines. A fines de agosto, también, Panamá propondrá a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible a celebrarse en Johannesburgo la creación de un Centro de Desarrollo Sostenible en la Ciudad del Saber, un proyecto surgido desde la Fundación, que ha recibido un decidido apoyo internacional.

Por su parte, el Tecnoparque Internacional de Panamá, componente empresarial de la Ciudad del Saber, se consolida cada día, por vía de la presencia de empresas de alta tecnología, particularmente en el terreno de las comunicaciones, campo en el que nuestro país ofrece extraordinarias ventajas dada su conectividad. La próxima inauguración del Centro de Datos de Telecarrier fortalecerá la posición de Panamá en el mapa de los servicios de alta tecnología. Arango Software International, TELCO VIRTUAL y el resto de las más de 20 empresas que operan en el Tecnoparque –además del Acelerador Tecnológico de Empresas “Don Alberto Motta”–, son testimonio del avance alcanzado. La presencia de la SENACYT en la Ciudad del Saber, donde dispone a un mínimo costo de las amplias facilidades de espacio y servicios que le ofrece la Fundación, por otra parte, contribuye también al fortalecimiento de la tecnología como instrumento de desarrollo en Panamá.

Todo este esfuerzo ha merecido también importante apoyo internacional, por parte de organismos como la Unión Europea, el BID, la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional y la USAID. En estrecha colaboración con la Cancillería panameña, se acompañan las gestiones para atraer a Panamá las sedes de organismos internacionales. La Ciudad del Saber acoge ya la sede regional de la UNICEF, y las oficinas de la OEA, la Agencia Española de Cooperación Internacional, y se adelantan gestiones con otros organismos, como la FAO, el PNUD, el Programa Mundial de Alimentos y la OIT.

¡Cuánto podemos hacer los panameños y panameñas cuando ponemos los intereses del país por encima de los de grupos, partidos o individuos!

Desde esta certeza, la Ciudad del Saber da la bienvenida a las críticas constructivas que pueda merecer su labor. Desde los logros obtenidos, por otro lado, no podemos sino lamentar las opiniones antojadizas vertidas recientemente en un programa radial de opinión, que a fin de cuentas sólo pretenden descalificar el aporte desinteresado de tantas instituciones y personas, del Gobierno y de la sociedad civil, del país y del exterior, que participan de este esfuerzo, y alientan nuestro empeño por alcanzar metas aún más ambiciosas. La Ciudad del Saber crece con Panamá, para ayudarla a crecer. El país sabrá valorar de manera sencilla y justa la actitud de cada uno de sus ciudadanos en este esfuerzo que busca principalmente el bien de todos.

El autor es director ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber